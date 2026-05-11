۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰

حضور ۸ نماینده کرمان در تیم ملی پارا شمشیربازی

کرمان- هفت ورزشکار کرمانی به همراه یک مربی در فهرست نهایی تیم ملی پارا شمشیربازی ایران برای اعزام به ترکیه قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی پارا شمشیربازی ایران از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر ساری مازندران برگزار شد تا نفرات اعزامی به مسابقات گرندپری و قهرمانی جهان زیر ۲۳ سال ترکیه انتخاب شوند.

در این اردو، ۱۲ ورزشکار کرمانی به همراه یک مربی حضور داشتند که پس از پایان این اردو، ۷ ورزشکار استان کرمان به همراه یک مربی در فهرست نهایی اعزام به ترکیه قرار گرفتند.

پویا طبیب‌زاده به عنوان سرمربی تیم اپه پاراشمشیربازی ایران، مجید خنامانی و عباس جلالی در اسلحه اپه، جواد اسلاملو، فاضل عظیم‌نسب و امیررضا نجفی‌زاده در اسلحه فلوره و نجمه معاذالهی و امید عارفی در اسلحه سابر، نمایندگان کرمان در مسابقات ترکیه خواهند بود.

این ۸ نفر درحالی نماینده استان کرمان خواهند بود که حضور تعداد بالا می‌تواند نوید روزهای خوب برای پارا شمشیربازی استان کرمان باشد.

