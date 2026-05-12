حضور ۳ کرمانی در اردوی تیم ملی جودو جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی جودو جوانان ایران درحالی شروع خواهد شد که سه جودوکار کرمانی نیز به اردوی آمادهسازی تیم ملی جودو جوانان جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.
اشکان اسحاقی، ابوالفضل ابراهیمی و امیر حضرتی، سه جودوکار آیندهدار کرمانی که جزو آکادمی جودو باشگاه مس کرمان نیز هستند با نظر کادر فنی تیم ملی، به اردوی آمادهسازی تیم ملی جوانان دعوت شدند.
این اردو از ۲۲ اردیبهشتماه تا سوم خردادماه ۱۴۰۵ در تهران و در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار خواهد شد.
تیم ملی جودو جوانان ایران در راستای حضور قدرتمند در مسابقات آسیایی و جهانی، برنامه آمادهسازی خود را دنبال میکند و در این مرحله از اردو، جودوکار منتخب و قهرمان کشور حضور دارند.
