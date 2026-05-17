به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر کشور پاکستان با بیان اینکه برخی دولتهای منطقه تصور می کردند حضور آمریکا برای آنها امنیت آور است اما حوادث اخیر نشان داد که این حضور نه تنها امنیت زا نیست بلکه زمینه ناامنی را هم فراهم می کند، تصریح کرد: از حمایت‌ها و همکاری‌های ملت و دولت پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در جنگ بزرگ اخیر، قدردانی می‌کنیم؛ مردم ایران و مقامات کشور، پشتیبانی های دولت پاکستان را کاملا درک می‌کنند و رهبرمعظم انقلاب هم در نخستین پیام خود توجه ویژه ای به پاکستان داشتند.

وی افزود: روابط دوجانبه تهران-اسلام آباد در حال حاضر خوب است؛ همکاری های دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی باید نسبت به گذشته افزایش و سرعت پیدا کند و در این مسیر توسعه همکاری های پارلمانی هم در دستور کار ما قرار دارد.

قالیباف بیان کرد: جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران نشان داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای همه ملت ها و کشورهای منطقه ما فقط شر و ناامنی به ارمغان می آورند، برخی دولتهای منطقه تصور می کردند حضور آمریکا برای آنها امنیت آور است اما حوادث اخیر نشان داد که این حضور نه تنها امنیت زا نیست بلکه زمینه ناامنی را هم فراهم می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باطل‌السحر این شرایط، این است که کشورهای منطقه با اعتماد و همکاری بین خودشان، زمینه ایجاد و توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های سیاسی و امنیتی را فراهم کنند.

در این جلسه سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان‌ گفت: شاهد ایستادگی شما در مذاکرات اسلام آباد بر منافع ملی ایران و در عین حال تلاش برای حل و فصل مشکلات بودیم.

وی افزود: ملت های دو کشور پیش از این هم به یکدیگر نزدیک بودند اما الان نزدیکتر شده و من احساس می کنم دو ملت واقعا دوستدار هم هستند و پاکستانی ها شبانه روز برای موفقیت دولت و ملت ایران دعا می کنند



نقوی بیان کرد: در حال حاضر سخت ترین مسئولیت به شما سپرده شده، ما در اسلام آباد شاهد بودیم که شما در مذاکرات بر منافع ملی ایران ایستادگی کرده و در عین حال برای حل و فصل مشکلات تلاش کردید. امیدوارم پاکستان بتواند مذاکرات را به سرانجام برساند.