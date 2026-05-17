۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

اژه‌ای: روابط عمومی‌ها در خط مقدم حقیقت‌گویی هستند

رئیس قوه قضائیه بر نقش روابط عمومی‌ها در تقویت انسجام ملی و مقابله با شایعات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به مناسبت روز روابط عمومی در فضای مجازی پیامی نوشت.

متن پیام به شرح زیر است:

روز ارتباطات و روابط عمومی را گرامی می‌دارم و به کلیه‌ی فعالان و کنشگران این عرصه مهم و اثرگذار خدا قوت می‌گویم. روابط عمومی یکی از پل‌های ارتباطی مهم مردم و مسئولان است.

نقش فعالان این حوزه در ارتقای سرمایه اجتماعی و تحکیم همدلی و وحدت ملی بسیار چشمگیر است. در شرایطی که بعثت ملت در جنگ تحمیلی سوم، سرمایه اجتماعی نظام را مضاعف ساخته و انسجام ملی را تقویت گردانده، کنشگران حوزه روابط عمومی می‌توانند با جهد و همت خود، در تثبیت این سرمایه و انسجام، فعال‌مایشاء باشند.

تنویر افکار عمومی در تصمیمات و اقدامات کارگزاران، یک اصل اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این عرصه خطیر، فعالان حوزه روابط عمومی، دارای نقش و مسئولیت هستند. آنها با سرعت و دقت در اطلاع‌رسانی، باید هر چه بیشتر بستر حقیقت‌گویی و دفع شایعات و اکاذیب را فراهم ‌آورند.

