به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه به مناسبت روز روابط عمومی در فضای مجازی پیامی نوشت.
متن پیام به شرح زیر است:
روز ارتباطات و روابط عمومی را گرامی میدارم و به کلیهی فعالان و کنشگران این عرصه مهم و اثرگذار خدا قوت میگویم. روابط عمومی یکی از پلهای ارتباطی مهم مردم و مسئولان است.
نقش فعالان این حوزه در ارتقای سرمایه اجتماعی و تحکیم همدلی و وحدت ملی بسیار چشمگیر است. در شرایطی که بعثت ملت در جنگ تحمیلی سوم، سرمایه اجتماعی نظام را مضاعف ساخته و انسجام ملی را تقویت گردانده، کنشگران حوزه روابط عمومی میتوانند با جهد و همت خود، در تثبیت این سرمایه و انسجام، فعالمایشاء باشند.
تنویر افکار عمومی در تصمیمات و اقدامات کارگزاران، یک اصل اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این عرصه خطیر، فعالان حوزه روابط عمومی، دارای نقش و مسئولیت هستند. آنها با سرعت و دقت در اطلاعرسانی، باید هر چه بیشتر بستر حقیقتگویی و دفع شایعات و اکاذیب را فراهم آورند.
نظر شما