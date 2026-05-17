به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی و هماهنگی اجرای طرح ملی «سبا» با میزبانی معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری با حضور مهدی اخوان، مدیرعامل همراه اول و جمعی از مسئولان وزارت نیرو برگزار شد و در جریان آن، میثاق‌نامه همدلی و همکاری برای اجرای این طرح ملی از سوی محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری امضا شد.

قائم‌پناه در این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور گفت: اگر در رودخانه خانه بسازی، بالاخره یک روز رودخانه خانه را با خودش می‌برد و این پاداش طبیعت است.

وی افزود: واقعیت این است که الگوی مصرف ما با کشورهای توسعه‌یافته تفاوت جدی دارد. چه در حوزه گرمایش و چه در روشنایی، در بسیاری از کشورها خبری از مصرف‌های تجملاتی و غیرضروری نیست.

قائم‌پناه با اشاره به تجربیات خود از سفر به کشورهای دیگر اظهار کرد: در ایران به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که در تابستان باید کت بپوشیم و در زمستان لباس کم کنیم، در حالی‌که این سبک مصرف منطقی نیست و نشان می‌دهد فرهنگ مصرف ما نیازمند بازنگری جدی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه مصرف‌گرایی در سال‌های گذشته در حوزه برق، گاز، بنزین و گازوئیل افزایش یافته است، تصریح کرد: باید به سمت کاهش و بهینه‌سازی مصرف حرکت کنیم. یارانه‌ها نیز باید به جای انرژی، صرف سلامت، بیمه، بازنشستگی، تغذیه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود.

قائم‌پناه همچنین از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان وزارتخانه‌های نیرو و نفت برای مدیریت مصرف انرژی خبر داد و گفت: پیش از عید جلسات متعددی برگزار شد و میزان مصرف دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همراهی برای عبور از بحران انرژی هستیم.

وی در ادامه به میثاق‌نامه «سبا» اشاره کرد که به امضای شماری از مسئولان ارشد کشور رسیده است و در بخشی از آن آمده است: «برق تنها یک انرژی نیست، بلکه نبض تپنده زندگی، تلاش و پیشرفت این سرزمین است. هر اسرافی، خدشه‌ای بر آینده فرزندانمان خواهد بود.»

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست در دستگاه‌های اجرایی گفت: متأسفانه هنوز فرهنگ مصرف در برخی مجموعه‌ها اصلاح نشده است. در حالی‌که نور طبیعی در اتاق وجود دارد، چراغ‌ها همچنان روشن می‌مانند. اصلاح این فرهنگ باید از خود ما آغاز شود.

طرح ملی «سبا» با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق در بخش خانگی، یکی از ۱۴ محور راهبردی و مگاپروژه‌های وزارت نیرو به شمار می‌رود که در راستای تحقق سیاست‌های دولت برای مشارکت همگانی در مدیریت منابع ملی طراحی شده است.