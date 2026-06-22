به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، اولین جلسه کمیته عالی راهبری طرح ملی سبا با حضور معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل توانیر، مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو و جمعی از مدیران ارشد صنعت آب و برق برگزار شد؛ نشستی که در آن بر اجرای هماهنگ این طرح، سنجش دقیق اثربخشی اقدامات و آغاز طراحی پلتفرم ملی سبا بهعنوان بستر آموزش، فرهنگسازی و همراهسازی مردم در مدیریت مصرف آب و برق تأکید شد.
در این نشست، رجبی مشهدی با اشاره به تأکیدات وزیر نیرو بر اجرای طرح ملی سبا، همکاری همهجانبه بخشهای مختلف صنعت آب و برق را شرط موفقیت این طرح ذکر کرد و بر ضرورت پایش، ارزیابی و سنجش اثربخشی اقدامات از طریق یک پلتفرم جامع و ملی تأکید کرد.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در این جلسه با تأکید بر اینکه اجرای موفق طرح ملی سبا نیازمند هماهنگی ساختاریافته میان بخشهای مختلف صنعت آب و برق است، اظهار کرد: اقدامات این طرح باید بهصورت مستمر پایش و ارزیابی شود تا میزان تحقق اهداف، بهویژه در حوزه مدیریت مصرف، به شکل دقیق قابل سنجش باشد.
وی بهرهگیری از یک پلتفرم جامع ملی را از الزامات اجرای اثربخش طرح ملی سبا عنوان کرد و افزود: این بستر باید بتواند علاوه بر آموزش و فرهنگسازی، امکان ثبت اقدامات، ارزیابی مشارکت و سنجش نتایج حاصل از برنامههای مدیریت مصرف را فراهم کند.
در ادامه جلسه، محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر نیز با تأکید بر اهمیت اجرای طرح ملی سبا، پایش تعداد اعضای آموزشدیده و سنجش میزان تحقق هدف کاهش مصرف را از محورهای کلیدی این طرح برشمرد.
وی با اشاره به نقش محوری شبکه توزیع برق در ارتباط مستقیم با مشترکان، اعلام کرد که مسئولیت اجرای این طرح در شرکت توانیر بر عهده بخش توزیع کشور خواهد بود.
به گفته مدیرعامل توانیر، موفقیت طرح ملی سبا زمانی قابل ارزیابی است که میزان آموزش، مشارکت و اثرگذاری آن بر رفتار مصرفی مشترکان بهصورت دقیق و مستمر پایش شود.
تأکید مدیران صنعت آب و برق بر همکاری بینبخشی
در این نشست، سایر اعضای کارگروه و مدیران بخش آب نیز ضمن حمایت از اجرای طرح ملی سبا، بر ضرورت پیگیری مستمر برنامهها، توسعه همکاریهای بینبخشی و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای اجرای موفق این طرح در سطح ملی تأکید کردند و بر نقش هماهنگی نهادی، اطلاعرسانی مؤثر و مشارکت عمومی برای اجرای موفقیت آمیز این طرح تأکید کردند.
یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی راهاندازی پلتفرم ملی سبا بود؛ بستری که قرار است بهعنوان مرکز آموزش، فرهنگسازی و همراهسازی مردم در حوزه مدیریت مصرف آب و برق طراحی و اجرا شود.
پلتفرم ملی سبا با هدف ارائه آموزشهای کاربردی، اجرای برنامههای فرهنگی و رسانهای، ثبت اقدامات مدیریت مصرف، سنجش میزان مشارکت کاربران و اجرای نظام تشویقی طراحی خواهد شد.
همچنین پیگیری همزمان امور اجرایی و قراردادی مربوط به طراحی و پیادهسازی این پلتفرم در دستور کار قرار گرفت تا زمینه اجرای هماهنگ طرح سبا در سطح کشور فراهم شود.
طرح ملی سبا با تمرکز بر آموزش، فرهنگسازی، مشارکت عمومی و سنجش اثربخشی اقدامات مدیریت مصرف، میتواند به یکی از ابزارهای مهم وزارت نیرو برای کاهش مصرف، اصلاح رفتار مصرفی و افزایش تابآوری شبکههای آب و برق کشور تبدیل شود.
نظر شما