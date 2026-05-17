به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خانواده روابط عمومی وزارت کشور به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی با حضور حسین ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگو، محمدمهدی بلندیان معاون توسعه مدیریت و منابع، حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی، مدیران کل روابط عمومی استانداری‌ها و سازمان‌های تابعه و اعضای مرکز اطلاع‌رسانی این وزارتخانه، امروز -یکشنبه- برگزار شد.

علی زینی‌وند معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در این نشست، با اشاره به شرایط پیچیده منطقه و جنگ رسانه‌ای دشمنان اظهار کرد: با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند از طریق روایت‌سازی ذهن مردم را هدف قرار دهد و در بسیاری از موارد، آنچه در افکار عمومی جهان اثرگذار است، نه صرفاً واقعیت میدانی، بلکه تصویری است که رسانه‌ها و روایت‌سازان تولید می‌کنند.

زینی‌وند با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، گفت: در حوزه روایت‌سازی باید این واقعیت برای افکار عمومی تبیین شود که جمهوری اسلامی به‌دنبال جنگ‌طلبی نیست و بخش مهمی از جنگ امروز، جنگ روایت‌ها و تصویرسازی‌هاست.

وی اضافه کرد: دشمن تلاش می‌کند تصویری نادرست از جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان ایجاد کند و این تصویرسازی، بخشی از جنگ ترکیبی و رسانه‌ای علیه ایران است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه رسانه‌ها و اندیشکده‌های خارجی بر نقاط قوت جمهوری اسلامی تمرکز کرده‌اند، اظهار کرد: مهم‌ترین نقطه قوت کشور، انسجام ملی، اتحاد اجتماعی و همراهی مردم با حاکمیت است و دشمن دقیقاً همین نقطه را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: هدف دشمن این است که با عملیات رسانه‌ای و روانی، در انسجامی که میان مردم و حاکمیت شکل گرفته فرسایش ایجاد کند و اعتماد عمومی را کاهش دهد و اگر بتوانیم انسجام ملی را حفظ کنیم و در زمین طراحی‌شده دشمن بازی نکنیم، بسیاری از تهدیدها و فشارها خنثی خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگری نقش رسانه‌ها، نخبگان و فعالان حوزه افکار عمومی در جلوگیری از شکل‌گیری روایت‌های مخرب اهمیت دارد.

زینی‌وند همچنین با اشاره به عملکرد دولت در مدیریت شرایط کشور گفت: با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، فشارهای اقتصادی و شرایط خاص منطقه، در حوزه تأمین کالاهای اساسی، سوخت و مدیریت خدمات عمومی، کشور با کمبود جدی مواجه نشد و این موضوع نشان‌دهنده انسجام و اقتدار مدیریتی دولت است.

وی تصریح کرد: برخی روایت‌ها و فضاسازی‌ها که با هدف القای ناکارآمدی دولت صورت می‌گیرد، در چارچوب طراحی رسانه‌ای دشمن قابل تحلیل است و نباید بدون توجه به ابعاد جنگ روانی، آن‌ها را بازتولید کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: امروز حفظ انسجام ملی، تقویت امید اجتماعی و جلوگیری از اثرگذاری روایت‌های مخرب، یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها و فعالان حوزه افکار عمومی است.

روابط عمومی‌ها صدای مردم را به مدیران برسانند

حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز نهاد روابط عمومی را پل ارتباطی بین سازمان و مردم دانست و گفت: روابط عمومی نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتماد و آگاهی و تبادل سازنده دارد.

ساجدی‌نیا افزود: امروز سازمانی موفق است که ارتباط شفاف، صادقانه و موثر با مخاطبان خود داشته باشد و این یکی از وظایف مهم روابط عمومی‌هاست.

رئیس سازمان مدیریت بحران بر انعکاس درست فعالیت‌ها و خدمات سازمان‌ها تأکید کرد و افزود: شما روابط عمومی‌ها باید صدای مردم را به مدیران برسانید و این تعامل باید دو طرفه باشد تا هم باعث افزایش اعتماد عمومی و هم بهبود عملکرد و توسعه سازمان شود.

وی تأکید کرد: روابط عمومی استانداری‌ها و سازمان‌های مربوطه درباره اطلاع‌رسانی اخبار خصوصاً موضوعات مربوط به حوادث و مخاطرات، باید روایت اول را مدنظر قرار دهند.

امروزه فضای مجازی و افکار عمومی به میدان اصلی نبرد تبدیل شده است

محمدمهدی بلندیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور نیز در این نشست ضمن تسلیت شهادت امام جواد(ع) گفت: دوران امامت ایشان آمیخته با فشار سیاسی، انحراف فکری، جنگ روانی و تلاش دستگاه خلافت عباسی برای تخریب جایگاه اهل بیت(ع) بود، اما امام جواد به ما آموختند که در برابر جنگ فکری و رسانه‌ای باید آگاه، صبور، منطقی و تبیین‌گر بود.

بلندیان افزود: امروز اگر به فضای جامعه و جهان نگاه کنیم می‌بینیم که همان نبرد تاریخی با ابزارهای جدید ادامه دارد؛ امروزه فضای مجازی و افکار عمومی به میدان اصلی نبرد تبدیل شده است.

وی جنگ امروز را جنگ روایت‌ها دانست و اضافه کرد: در این میدان روابط عمومی‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارند و دیگر صرفاً تولید کننده خبر نیستند، بلکه حافظان آرامش جامعه، روایتگران حقیقت و سنگربانان اعتماد عمومی هستند.

معاون وزیر کشور با اشاره به تلاش دشمن در وارونه نشان دادن واقعیت‌ها گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها بر مسئله جهاد تبیین تأکید فرمودند که یعنی روشنگری صادق، بیان حقیقت بدون اغراق و مقابله با تحریف؛ باید امید را در جامعه تقویت کنیم، دستاوردها را صادقانه بیان کنیم و مشکلات را انکار نکنیم.

بلندیان افزود: روابط عمومی پیش از بحران جامعه را آگاه می‌سازد، در بحران آرامش بخش است و پس از بحران امید و اعتماد را بازسازی می‌کند.

مخاطب امروز، هوشمند است و روایت را انتخاب می‌کند

در انتهای نشست حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور اظهار داشت: طی چند جلسه‌ای که در ایام جنگ به صورت مجازی برگزار شد، گزارش‌ها نشان داد مدیران روابط عمومی استانداری‌ها پابه‌پای مدیران بحران استان‌ها و حتی فراتر از آن، وظایف خود را به جا آوردند.

وی رصد هوشمند و هدفمند را از وظایف مدیران روابط عمومی استانداری‌ها دانست و تصریح کرد: این کار موجب تعالی استان است و امیدواریم رضایت مردم را نیز در پی داشته باشد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور به روایت‌سازی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسئولیت روابط عمومی‌ها اشاره کرد و افزود: روایت‌گری می‌تواند جذابیت بسیار بیشتری نسبت به اطلاع‌رسانی صرف داشته باشد؛ مخاطب انتخابگر امروز به منابع زیادی دسترسی دارد، هوشمند است و می‌تواند با روایت همذات‌پنداری کند.

خواجه‌نژاد تأکید کرد: باید بخاطر داشت که در ادبیات روابط عمومی، سکوت در هنگام بحران، از پیام منفی خطرناک‌تر است.

مشاور وزیر کشور افزود: یکی از مهمترین مسائل برای خانواده روابط عمومی وزارت کشور هنر مردمداری است و باید توجه داشت که قدرت ما در میزان صمیمیت با مردم نهفته است.