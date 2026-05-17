انتشار نتایج گزارش «واکاوی گزارش جینسا درباره ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده JINSA به‌عنوان یکی از مراکز اثرگذار در معماری سیاست‌گذاری امنیتی ایالات متحده شناخته می‌شود که ارتباط نزدیکی با شبکه‌های تصمیم‌ساز نظامی دارد و همگرایی راهبردی آن با جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی موجب شده رویکردهای تقابلی و سخت‌افزاری در قبال ایران را دنبال کند.

در گزارش این اندیشکده که در تاریخ ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شده، چارچوبی ساخت‌یافته برای اعمال فشار ترکیبی علیه ایران ارائه شده است؛ چارچوبی که در آن تمرکز از مهار یا تغییر رفتار، به سمت حذف ساختار سیاسی و انتقال میدان تقابل به درون جامعه ایران تغییر یافته است.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در راهبرد پیشنهادی این اندیشکده عبارت‌اند از:

تغییر پارادایم تهدید از مهار توانمندی‌ها به حذف ماهیت نظام و بی‌اعتبار دانستن راه‌حل‌های دیپلماتیک

تعریف جامعه ایران به‌عنوان محور عملیاتی و تلاش برای بهره‌برداری از نارضایتی‌های اجتماعی با هدف بی‌ثبات‌سازی

مهندسی اعتراضات و تبدیل آن به روندی مستمر، فرسایشی و دائمی

اعمال فشار اقتصادی هدفمند از طریق تحریم‌ها و محدودسازی منابع برای تبدیل فشار معیشتی به اعتراض سیاسی

تلاش برای ایجاد شکاف‌های داخلی و بهره‌گیری از اختلافات برای تضعیف انسجام حکمرانی

چندجبهه‌ای‌سازی فشار از طریق فعال‌سازی شکاف‌های قومی و محیط پیرامونی

حرکت به سمت خشونت سازمان‌یافته از طریق

تلاش برای تسلیح معترضان و هدف‌گیری نیروهای میانی جهت تبدیل اعتراضات به درگیری‌های اجتماعی

مداخلات خارجی از جمله حمایت نظامی، هوایی و پشتیبانی در صورت گسترش بحران

مسدود کردن مسیرهای دیپلماسی، با تعیین شروط حداکثری و جلوگیری از کاهش تنش‌ها

روایت‌سازی تهدیدآمیز و مشروعیت‌بخشی به اقدامات تهاجمی برای توجیه سیاست‌های فشار

تمرکز بر فرسایش اجتماعی و هدف‌گذاری تضعیف تدریجی پیوندهای اجتماعی به جای فروپاشی سریع

ایجاد سناریوی چرخه‌ای از خشونت و ناامنی پایدار، و احتمال تقویت انسجام داخلی در واکنش به تهدیدات خارجی

بر اساس این تحلیل، کانون اصلی این استراتژی، اجتماعی‌سازی بحران و انتقال مسیر تقابل به داخل جامعه است، و عامل‌های تعیین‌کننده در مقابله با آن، مقابله هوشمندانه با ناتوانی‌های اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی کشور است