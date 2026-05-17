موحدی: حفاظت از طبیعت نیازمند مشارکت جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با حضور در دفتر حجت اسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور با وی دیدار و گفتگو کرد.

دادستان کل کشور در ابتدای این دیدار با تسلیت سالروز شهادت امام جواد (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله رئیسی و همراهانش، گفت: در تاریخ تشیع روایات بسیاری از ائمه نقل شده است، اما یکی از زنده‌ترین و پویاترین منابع در این زمینه «کتاب انسان ۲۵۰ ساله» رهبر شهید انقلاب اسلامی است. در این کتاب به نقش مهم امام جواد (ع) در آشکار کردن چهره تزویر مأمون اشاره شده است.

وی افزود: امام جواد (ع) برای نخستین بار «بحث آزاداندیشی» را مطرح کردند و این موضوع به یکی از میراث‌های مهم اسلام برای رشد جامعه و مقابله با جهل و نادانی تبدیل شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به ظرفیت این رویکرد در حوزه مدیریت منابع طبیعی تصریح کرد: می‌توان از همین نگاه آزاداندیشی در مدیریت طبیعت نیز بهره برد؛ اینکه چگونه از طبیعت محافظت کنیم و چگونه مردم به‌ویژه جوانان را در این مسیر مشارکت دهیم؟

این مقام عالی قضایی ادامه داد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ‌های خود بر استفاده از جوانان صالح، فاضل و انقلابی تأکید کرده‌اند، مدیران نظام اسلامی نیز باید از ظرفیت جوانان در عرصه‌های مختلف استفاده کنند. نظام اسلامی در تربیت نیروی انسانی موفق بوده و کادرسازی که مورد تأکید رهبر شهید انقلاب است، از اهمیت زیادی برخوردار است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی‌آزاد با اشاره به شرایط اقلیمی کشور گفت: ایران اگرچه در زمره کشورهای نیمه‌خشک قرار دارد، اما از ثروت‌های طبیعی فراوانی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی مناسب از آنها بهره‌برداری صحیح شود.

وی همچنین بر توجه به اجرای صحیح احکام صادره و دقت در تنظیم قراردادها تأکید کرد و افزود: توجه به این مسائل می‌تواند از بروز مشکلات قضایی در آینده جلوگیری کند. دادستانی کل کشور نیز در این مسیر با سازمان منابع طبیعی همکاری خواهد داشت و معاونت حقوق عامه نیز در تعامل با این سازمان قرار دارد.

دادستان کل کشور با اشاره به بارندگی‌های مناسب امسال اظهار کرد: به لطف الهی بارندگی‌ها وضعیت مطلوبی داشته و تولید گندم و مواد غذایی نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، بنابراین همه ما به عنوان امانتدار باید از طبیعت به خوبی حفاظت کنیم.

در ادامه این دیدار، رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به اجرای «پویش سرو ایران» گفت: سازمان منابع طبیعی از آغاز جنگ تحمیلی سوم و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای میناب، شهدای ناوچه دنا، شهدای سازمان منابع طبیعی و ... این پویش را راه‌اندازی کرده است که تاکنون ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار اصله درخت در سراسر کشور در قالب آن کاشته شده است.

وی افزود: در روز طبیعت و با پیام دلگرم‌کننده رهبر معظم انقلاب اسلامی، کاشت «نهال امید» در قالب این پویش ادامه پیدا کرد.

افلاطونی همچنین از حضور دادستان کل کشور در مراسم روز درختکاری و کاشت نهال قدردانی کرد و گفت: سازمان منابع طبیعی در راستای درآمدزایی و استفاده پایدار از ظرفیت‌های طبیعی، طرح‌هایی در حوزه گردشگری، زراعت چوب و پرورش کندوی عسل اجرا کرده است که به‌صورت پایلوت در حال انجام است و امیدواریم در آینده توسعه یابد.