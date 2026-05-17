اجرای برنامه های صیانت از خرس قهوه ای در کوه سبلان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی انجام طرح حفاظت از خرس قهوه ای که در مشکین شهر، اظهار کرد: افسوس آور است که در سالهای گذشته، خرس قهوه ای در زمره جانوران در معرض خطر قرار گرفته و کوه سبلان به عنوان جایگاه زیستی اصلی این گونه ارزشمند، نیاز به مراقبت بیشتری دارد.

وی ایجاد تشکلهای مردمی با نام انجمن حامیان خرس قهوه ای، قانونمند کردن صعود کوهپیمایان به نوک سبلان، ساماندهی صحیح پسماند در منطقه حفاظت شده سبلان، فرهنگسازی برای مردم، کوهنوردان، روستانشینان و کوچ نشینان را از جمله محورهای عملیاتی این برنامه برشمرد.

سفیدی با ذکر آمار زیان های ناشی از مواجهه با این جانور در منطقه اضافه کرد: در سال پیش، ۵۴ فقره آسیب جانی و مالی در نتیجه یورش خرس قهوه ای در مشکین شهر ثبت شده است و تا امروز غرامت بخشی از زیاندیدگان تسویه شده است.

در این نشست، مهدی بخشی فرماندار مشکین شهر نیز از نامیدن بلوار تازه احداث آغ بولاغ به عنوان خیابان نگهبان محیط زیست و نصب مجسمه خرس قهوه ای به نشانه حیات وحش این شهرستان خبر داد.

همچنین نونهالان، دادستان عمومی و انقلاب مشکین شهر، با اشاره به ثبت ملی کوه سبلان به عنوان پدیده طبیعی و ملی، بر تداوم آموزش های همگانی برای نگهداری و محافظت از این نعمت بی نظیر الهی تأکید کرد.