۶۸۱۷ مأموریت در ایام جنگ رمضان توسط اورژانس زنجان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خسروشاهی، با تشریح عملکرد ۴۰ روزه اورژانس استان اظهار کرد: در این مدت، امدادگران ۶ هزار و ۵۸۳ مصدوم را معاینه کرده و ۴ هزار و ۳۵۸ نفر را به مراکز درمانی منتقل کردند.

وی با اشاره به حجم بالای تماس‌های دریافتی افزود: در این بازه زمانی ۲۲ هزار و ۱۸۰ تماس با اورژانس گرفته شد که از این تعداد، ۶۳۴ مورد به اعزام آمبولانس و ۴۸۸ مورد به مشاوره تلفنی منجر شد. متأسفانه ۸۸۸ تماس نیز مزاحمت تلفنی بوده است.

خسروشاهی با بیان اینکه خدمات اورژانس محدود به مصدومان جنگ نبود، تصریح کرد: در کنار رسیدگی به مجروحان، به بیماران قلبی، تنفسی، مادران باردار و بیماران سکته قلبی و مغزی نیز خدمات درمانی ارائه شد که نشان‌دهنده تعهد به ارائه خدمات جامع و مستمر است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی زنجان از دایر شدن ستاد بحران ۲۴ ساعته در این مرکز خبر داد و گفت: این اقدام برای مدیریت متمرکز و هماهنگی شبانه‌روزی در شرایط بحرانی انجام شد.

وی ادامه داد: در طول ۴۰ روز جنگ، اورژانس و تمامی مراکز درمانی استان شامل ۱۰ بیمارستان دانشگاهی و چهار بیمارستان غیردانشگاهی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و ظرفیت تخت‌ها به ویژه در بخش‌های ویژه (ICU) برای پذیرش بیماران ناشی از جنگ تنظیم و خالی نگه داشته شد.

خسروشاهی با اشاره به تعداد شهدا و مصدومان این دوره گفت: در این بازه زمانی ۵۳ نفر در صحنه به شهادت رسیدند که مسئولیت رسیدگی به آنها بر عهده اورژانس بود. همچنین ۴۹۵ مصدوم مستقیم ناشی از جنگ داشتیم که ۳۰۲ نفر از آنان به بیمارستان منتقل و بستری شدند و مابقی خدمات سرپایی دریافت کردند.

حمله به دو پایگاه اورژانس و تخلیه بیمارستان بهمن

رئیس اورژانس استان با اشاره به تهدیدات امنیتی در این دوره خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی، دو پایگاه اورژانس استان مورد حمله قرار گرفت و بیمارستان بهمن نیز به دلیل تهدیدات امنیتی دوبار تخلیه و پس از رفع خطر مجدداً به چرخه فعالیت بازگشت.

وی افزود: در ابتدای جنگ، تمرکز اصلی بر شهرستان‌های ابهر و خرمدره بود که با هماهنگی مسئولان بهداشت و درمان این مناطق و بیمارستان‌های مستقر، امدادرسانی فوری انجام شد.

خسروشاهی تأکید کرد: در تمامی حوادث، اورژانس در اسرع وقت در صحنه حاضر شد و تلاش کرد با وجود شرایط دشوار، خدمات درمانی مستمر و مؤثر را به شهروندان ارائه دهد.