برخورد بدون اغماض با کشت گیاهان ممنوعه در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقداد صارمی در دومین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بروجرد با بیان اینکه کشت‌های گیاهان ممنوعه هیچ‌گونه مصونیتی نخواهند داشت، اظهار داشت: افراد خاطی که اقدام به کشت این نوع گیاهان کرده‌اند، تحت پایش و نظارت دقیق تیم‌های امحا قرار دارند و با هماهنگی مراجع امنیتی و قضایی با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی افزود: گشت‌های نظارتی ضمن امحای فوری کشت‌های ممنوعه، مالکان اراضی متخلف را بدون هیچ‌گونه اغماضی به مراجع قضایی معرفی کرده و به‌شدت با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.