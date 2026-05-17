فعال فرهنگی اقلیم کردستان:ایستادگی ملت ایران، توطئه دشمنان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم برزنجی نویسنده و فعال فرهنگی اقلیم کردستان عراق، شامگاه یکشنبه در تجمع مردمی کامیاران اظهار کرد: ملت ایران توانست حماسه‌ای دیگر در تاریخ ثبت کند، چرا که با جان و دل از آب و خاک کشور خود دفاع کرد و در برابر بزرگ‌ترین دشمنان جهان اسلام ایستاد.

وی افزود: مردم ایران همچون شیر از سرزمین و کشور خود حمایت و دفاع کردند و اقتدار و انسجام خود را به جهانیان نشان دادند.

این فعال فرهنگی اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا تصور می‌کردند ایران در مدت کوتاهی شکست خواهد خورد، اما برای جهانیان ثابت شد که جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه ایستادگی می‌کند و با توکل به رحمت الهی به پیروزی می‌رسد.

برزنجی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت داخلی، خاطرنشان کرد: از مردم می‌خواهم همچنان با حکومت و دولت خود متحد باشند تا دشمنان همواره مأیوس و ناکام بمانند.

وی ادامه داد: ملت ایران توانست کشور خود را از دست‌اندازی دشمنان حفظ کند و این موضوع نشان‌دهنده وحدت، همدلی و انسجام مردم ایران است.

این نویسنده اهل اقلیم کردستان عراق همچنین به برخی آثار و مقالات خود درباره دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: مردم اقلیم کردستان عراق هرگز فراموش نخواهند کرد که ایران اسلامی همواره حامی و پشتیبان مردم کرد بوده است.