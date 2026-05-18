تأکید نخبگان کردستان عراق بر وحدت ایران و اقلیم کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عیسی برزنجی، عضو مجلس اعلای وطنی اسلامی عراق و عضو شورای ملی ادیان، در دیدار با نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به برخی تحولات تاریخی اوایل انقلاب اسلامی اظهار کرد: در مقطعی برخی قدرتهای خارجی تلاش داشتند با وعدههای سیاسی، جریانهایی را در منطقه علیه ایران تحریک کنند اما این طرحها با هوشیاری رهبران منطقهای از جمله شهید جلال طالبانی ناکام ماند.
وی افزود: ملت کرد همواره خود را در کنار ملت ایران میداند و ما در یک جبهه مشترک قرار داریم تلاش دشمنان برای برهم زدن وحدت ایران و اقلیم کردستان همواره با شکست مواجه شده است.
برزنجی با اشاره به پیوندهای فرهنگی و دینی دو طرف تأکید کرد: تمام ملتهای مسلمان، بهویژه کردها، بر پایه شرف، ایمان و اشتراکات تاریخی در کنار ملت ایران قرار دارند و این همبستگی قابل خدشه نیست.
محکومیت ظلم تاریخی و تأکید بر حمایت از ایران
در ادامه این دیدار، عبدالله کمال احمد رئیس جنبش آزادی دموکراتیک کردستان عراق با تسلیت به ملت ایران بهدلیل شهادت جمعی از شخصیتها و دانشآموزان در حوادث اخیر گفت: ملت ایران و اقلیم کردستان همواره در کنار یکدیگر بودهاند و تجربه تلخ انفال و بمبارانهای شیمیایی هنوز در حافظه مردم باقی است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز در خط مقدم مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی قرار دارد و ملتهای منطقه از این ایستادگی حمایت میکنند.
این فعال سیاسی اقلیم کردستان عراق همچنین با اشاره به برخی نگرانیها در تحولات منطقهای تأکید کرد: لازم است در شرایط حساس کنونی، خویشتنداری و مدیریت تنشها مورد توجه قرار گیرد تا روابط تاریخی ملتها آسیب نبیند.
رسانه و دین در خدمت مقاومت
در بخش دیگری از این دیدار، ماموستا سامی عثمان فرج (ماموستا سامان)، امام جمعه و خطیب و فعال فرهنگی و رسانهای، با تقدیر از میزبانی جمهوری اسلامی ایران و استان کردستان اظهار کرد: حکومت ایران در برابر ملتهایی که از آن حمایت کردهاند همواره رویکردی قدردان و اخلاقمحور داشته است.
وی افزود: این گردهماییها نشانهای از احترام متقابل و قدردانی ملت ایران از همراهان خود در جهان اسلام است.
این فعال دینی با اشاره به آموزههای قرآنی و روایی تصریح کرد: ملت ایران در بسیاری از مقاطع تاریخی مظلوم واقع شده و در برابر فشار قدرتهای جهانی ایستادگی کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از مظلومان و تقویت جبهه مقاومت یک وظیفه دینی و انسانی است و باید این مسیر با قدرت ادامه یابد.
تیم فعالان فرهنگی، دینی، دانشگاهی و سیاسی اقلیم کردستان عراق به منظور مشارکت در تجمعات شبانه مردم شهرهای سنندج، قروه بیجار و کامیاران، دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان، دیدار با علما و روحانیون و بازدید از مناطق فرهنگی آسیب دیده ناشی از جنگ رمضان در کردستان و دانشگاه شریف تهران در قالب رویداد بینالمللی امت مقاومت از عصر یکشنبه وارد کردستان شدند و مهمان مردم استان هستند.
