به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیف صبح امروز دوشنبه در نشست با رسانهها با بیان اینکه در لرستان حدود سه هزار و ۳۰۰ تخت فعال بیمارستانی داریم، اظهار داشت: از این تعداد حدود دو هزار و ۲۹۰ تخت دانشگاهی هستند.
سرانه تخت بیمارستانی بهازای هر هزار نفر لرستانی ۱.۵ است
وی عنوان کرد: میزان تخت بهازای هر هزار نفر جمعیت لرستان حدود ۱.۵ است. این عدد در کشور ۱.۷ است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه با افتتاح بیمارستان «نیایش» خرمآباد، «گهر» دورود و «رازی» کوهدشت که بالای هزار تخت به تعداد تختهای بیمارستانی لرستان اضافه میکنند، سرانه تخت بیمارستانی در استان ارتقا پیدا میکند، افزود: از مجموع دو هزار و ۲۹۰ تخت بیمارستانی دانشگاهی در لرستان، فقط هزار و ۵۰۰ تخت دارای چارت و نیروی انسانی بودند.
خدمت ۷۹۰ پزشک متخصص و فوقتخصص در لرستان
سیف، گفت: حدود ۸۰۰ تخت در استان اضافه شده که در سال جاری و سالهای آینده هم منبع تخصیص بودجه بهتر و همچنین آزمون استخدامی خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها دانشگاهی که پرداختیهایش بهروز است و با سه ماه تأخیر انجام میگیرد، دانشگاههای تهران است، آن هم بهصرف اینکه در مرکز هستند، تصریح کرد: الان حدود ۴۱۴ پزشک متخصص در قسمتهای دولتی استان و ۳۸۲ متخصص مطب دار در لرستان داریم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: بالای ۷۹۰ پزشک متخصص و حدود ۶۸ پزشک فوقتخصص در سطح استان مشغول ارائه خدمت هستند.
پرداختی به پزشکان متخصص در استان بهروز است
سیف با تأکید بر اینکه سال گذشته حدود ۸۸ پزشک متخصص در استان جذب کردیم، گفت: این تعداد جذب پزشک متخصص در طول ۱۲ سال اخیر، بینظیر بوده است.
وی با بیان اینکه پرداختی ما به پزشکان متخصص در استان بهروز است، یعنی ۶۰ درصد پرداختی فروردینماه پزشکان متخصص جدیدالورود را پرداخت کردهایم، گفت: همچنین در جنگ رمضان بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ مجروح در سطح استان داشتیم، همچنین ۱۴۳ شهید در سطح استان داشتیم.
انجام ۳۴۹ عمل جراحی برای مجروحان جنگ رمضان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: برای این دو هزار و ۵۰۰ مجروح جنگ رمضان، حدود ۳۴۹ عمل جراحی برایشان انجام گرفت، همچنین حدود هزار و ۴۳۳ مورد عمل جراحی سرپایی برای این مجروحان داشتیم.
سیف افزود: تمام خدمات ارائه شده به مجروحان جنگ رمضان در استان بهصورت رایگان ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه در حین ارائه خدمات به مجروحان جنگ رمضان در لرستان، ارائه سایر خدمات در استان متوقف نشده است، گفت: در ۴۰ روز، ۱۵۲ هزار مورد مراجعه به بیمارستانهای استان داشتیم، همچنین ۱۵ هزار و ۵۰۰ عمل جراحی در بیمارستانهای سطح استان داشتیم.
بالاترین ضریب اشغال تخت بیمارستانی مربوط به کدام بیمارستانها است؟
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضریب اشغال تختهای بیمارستانی در لرستان، گفت: این عدد در استان ۶۱ درصد است، بیشترین ضریب اشغال تخت بیمارستانی در استان نیز مربوط به بیمارستان شهدای عشایر و همچنین شهید رحیمی خرمآباد است.
سیف، گفت: در بیمارستانهای خصوصی بالاترین ضریب اشغال تخت بیمارستانی مربوط به بیمارستان «شفا» خرمآباد با ۸۰ درصد است، در مجموع ضریب اشغال تختهای بیمارستانی در بیمارستانهای خصوصی استان حدود ۶۹ درصد است.
وی تصریح کرد: این عدد در بیمارستانهای تأمین اجتماعی استان نیز ۷۱ درصد است.
آمادگی برای راهاندازی یک بیمارستان صحرایی در عرض چهارتا شش ساعت
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود ۲۲ دستگاه «سیتیاسکن» و ۱۲ «امآرآی» در لرستان، گفت: در بحث داشتن دستگاه «امآرآی» جزء چهارتا پنج استان اول کشور هستیم، همچنین در بحث دستگاه «سیتیاسکن» نیز جزء ۹ استان برتر کشور هستیم.
سیف، افزود: ما این پتانسیل را داریم که در عرض یک تا دو ساعت ۴۵۰ تخت به مجموع تختهای فعال استان اضافه کنیم، همچنین در عرض چهارتا شش ساعت یک بیمارستان صحرایی را در استان راهاندازی کنیم.
