۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۸

خدمات رایگان مشاوره تا ویزیت فوق‌تخصصی در کمپین «منتظران منجی» سمنان

سمنان- رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان از ادامه فعالیت کمپین فرهنگی «منتظران منجی» در تجمع «شبهای اقتدار» خبر داد و گفت: در این موکب خدمات متنوعی از جمله ویزیت پزشکان فوقتخصصی، ارائه می‌شود.

علی منصفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استمرار خدمات موکب فرهنگی شب های اقتدار جهاد دانشگاهی موسوم به who ia mahdi بیان کرد: خدمات رایگان کمپین منتظران منجی جهاددانشگاهی استان سمنان در تجمع شب های اقتدار ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این خدمات هرشب ساعت ۲۰ لغایت ۲۳ در بلوار قائم سمنان _ ابتدای بلوار دانشجو برقرار است افزود: این خدمات به صورت جهادی ارائه می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان از ارائه خدمات رایگان مشاوره دینی، تربیتی، روانشناختی و سیاسی در این کمپین فرهنگی خبر داد.

منصفی راد با اشاره به ارائه خدمات کاملا رایگان مشاوره خانواده، ازدواج و تحصیلی گفت: پایگاه سلامت، پایش و غربالگری سلامت در زمره دیگر اقدامات این کمپین است.

وی افزود: در این کمپین ویزیت رایگان و مشاوره سلامت توسط پزشکان فوق تخصص، غرفه ویژه کودک و نوجوان واحد فروش کتاب و محصولات فرهنگی و برگزاری آنلاین کارگاه ها و دوره های آموزش خودشناسی و... برگزار می شود که مورد استقبال ویژه مردم در تجمع شب های اقتدار سمنان قرار گرفته است.

