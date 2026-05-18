علی منصفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استمرار خدمات موکب فرهنگی شب های اقتدار جهاد دانشگاهی موسوم به who ia mahdi بیان کرد: خدمات رایگان کمپین منتظران منجی جهاددانشگاهی استان سمنان در تجمع شب های اقتدار ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این خدمات هرشب ساعت ۲۰ لغایت ۲۳ در بلوار قائم سمنان _ ابتدای بلوار دانشجو برقرار است افزود: این خدمات به صورت جهادی ارائه می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان از ارائه خدمات رایگان مشاوره دینی، تربیتی، روانشناختی و سیاسی در این کمپین فرهنگی خبر داد.

منصفی راد با اشاره به ارائه خدمات کاملا رایگان مشاوره خانواده، ازدواج و تحصیلی گفت: پایگاه سلامت، پایش و غربالگری سلامت در زمره دیگر اقدامات این کمپین است.

وی افزود: در این کمپین ویزیت رایگان و مشاوره سلامت توسط پزشکان فوق تخصص، غرفه ویژه کودک و نوجوان واحد فروش کتاب و محصولات فرهنگی و برگزاری آنلاین کارگاه ها و دوره های آموزش خودشناسی و... برگزار می شود که مورد استقبال ویژه مردم در تجمع شب های اقتدار سمنان قرار گرفته است.