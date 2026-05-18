به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای موفق طرح پزشک خانواده در شهرستان آق‌قلا خبر داد و اظهار کرد: با توسعه این طرح در سطح استان، میزان پرداخت از جیب مردم به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و دسترسی عادلانه‌تر به خدمات سلامت فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به حمایت دولت و وزارت بهداشت از این برنامه افزود: گلستان از جمله استان‌های پیشرو در اجرای طرح پزشک خانواده بوده و این طرح مورد توجه ویژه مسئولان ملی قرار گرفته است.

ابراهیمی با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به استان گفت: در جریان این سفر، طرح پزشک خانواده مورد ارزیابی قرار گرفت و رئیس‌جمهور با اجرای آن در آق‌قلا موافقت و از توسعه آن در سایر مناطق استان استقبال کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان همچنین به روند تأمین منابع برای پروژه‌های درمانی اشاره کرد و گفت: بر اساس سیاست‌های دولت، پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارند و در همین راستا، برای برخی پروژه‌ها از جمله مرکز طالقانی، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های درمانی افزود: با توجه به شرایط موجود، همکاری با بخش خصوصی یکی از راهکارهای مهم برای تکمیل پروژه‌ها و ارتقای خدمات سلامت در استان است.

ابراهیمی وضعیت شاخص‌های بهداشتی و درمانی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: سرانه پزشک در گلستان نزدیک به میانگین کشوری بوده و پروژه‌های متعددی در حوزه زیرساختی با پیشرفت قابل توجه در حال اجراست.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه اورژانس اشاره کرد و گفت: با افزایش پایگاه‌ها و تقویت ناوگان اورژانس، خدمات‌رسانی در شهرهای پرتردد مانند گرگان بهبود یافته و در ماه‌های اخیر چندین مورد نجات جان بیماران ثبت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان آمبولانس خبر داد و افزود: در قالب تفاهم‌نامه‌ای با مناطق آزاد، استانداری و وزارت بهداشت، تأمین ۲۰ تا ۳۰ دستگاه آمبولانس جدید در دستور کار قرار دارد.

ابراهیمی با اشاره به بهبود وضعیت پرداختی کارکنان حوزه سلامت گفت: معوقات اضافه‌کار که پیش‌تر تا ۸ یا ۹ ماه به تأخیر افتاده بود، اکنون به‌روز شده و روند پرداخت‌ها به‌صورت منظم در حال انجام است.