۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۱۵

قصد تل‌آویو برای انجام یک دزدی دریایی دیگر در آب‌های بین‌المللی

روزنامه معاریو به آمادگی رژیم صهیونیستی برای حمله به کشتی های ناوگان صمود در آب های بین المللی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو به نقل از یک منبع صهیونیست گزارش داد، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی آماده حمله به کشتی های ناوگان صمود است که از سمت ترکیه به سمت نوار غزه حرکت می کند.

در این گزارش آمده است، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی آماده است این کشتی ها را در آب های بین المللی متوقف کند.

مسئولان ناوگان جهانی «صمود» شامگاه یکشنبه در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کردند که تحرکاتی از سوی چند شناور ناشناس مشاهده کرده و چند کشتی‌ و قایق‌ تندرو در جلو، عقب و یکی از طرفین این ناوگان مستقر شده‌اند.

این رخداد اندکی پس از آن گزارش شد که ناوگان جهانی صمود اعلام کرد که وارد آب‌های بین‌المللی در دریای مدیترانه شده است.

بر اساس سامانه ردیابی این کاروان، فاصله باقی‌مانده تا غزه حدود ۳۱۰ مایل دریایی برآورد می‌شود.

این کاروان روز پنج‌شنبه با ۵۴ کشتی از شهر مارماریس ترکیه در تلاشی جدید برای شکستن محاصره رژیم اسرائیل علیه غزه، حرکت خود را آغاز کرد.

این در حالی است که پیش‌تر نیز در ۲۹ آوریل، ارتش رژیم اسرائیل در آب‌های بین‌المللی نزدیک جزیره کرت به کشتی‌های کاروانی مشابه حمله کرده بود.

