به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه امروز دوشنبه در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان جهانی صمود تاکید کرد: وحشیگری و فرومایگی که (رژیم) اسرائیل نشان داد، مغایر با ارزش‌ های بشردوستانه و قوانین بین‌ المللی بوده و غیرقابل قبول است.

رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اضافه کرد: «ناوگان جهانی صمود» یک تشکل غیرنظامی متشکل از فعالانی از ۴۰ کشور است که هدف آن شکستن محاصره غیرانسانی غزه بوده و حمله (رژیم) اسرائیل به این ناوگان در آب‌ های بین‌ المللی را به‌ شدت محکوم می کنیم.

برهان‌الدین دوران، با بیان اینکه این وحشی‌گری و فرومایگی اشغالگران صهیونیست، آشکارا با ارزش‌ های انسانی، اصول جهانی و حقوق بین‌ الملل در تضاد بوده و هرگز قابل قبول نیست، گفت: اقدام علیه مدافعان حقوق بشر و هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌دفاع، حمله‌ای مستقیم به وجدان مشترک بشریت است.

وی ادامه داد: جامعه جهانی، به‌ویژه کشورهایی که شهروندانشان در این ناوگان حضور دارند، موظف‌اند امنیت غیرنظامیان را تأمین کرده و عاملان این اقدام را در برابر حقوق بین‌ الملل پاسخگو کنند.

گفتنی است نیروی دریایی رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در تقابل نظامی با ناوگان‌های مردمی شکست محاصره غزه دارد که خونین‌ترین و شاخص‌ترین آن‌ها، حمله سال ۲۰۱۰ به ناوگروه آزادی و کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» بود و به کشته شدن ۱۰ فعال حقوق بشر و تیرگی شدید روابط دیپلماتیک تل‌آویو و آنکارا منجر شد.