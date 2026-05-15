عضو حماس: ناوگان صمود۲ با عزم راسخ در برابر تروریسم صهیونیستی حرکت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، باسم نعیم، سخنگوی جنبش حماس، حرکت کشتیها از بندر مارماریس ترکیه را نشانهای از اراده و عزم جدی برای مقابله با زورگویی صهیونیستی و «تروریسم دولتی» دانست و تأکید کرد که کاروانهای شکستن محاصره غزه تا تحقق آزادی و رفاه برای مردم این منطقه متوقف نخواهند شد.
این ناوگان، سومین ناوگان از این نوع در طول یک سال گذشته برای شکستن محاصره رژیم صهیونیستی بر نوار غزه است؛ محاصرهای که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ با کمبود شدید غذا، آب، دارو و سوخت روبهروست.
نیروهای صهیونیستی ۳۰ آوریل، ناوگان «صمود دوم» را در آبهای بینالمللی در نزدیکی یونان متوقف کردند و بیشتر فعالان را به جزیره کرت منتقل کردند، اما دو نفر از آنان را بازداشت و به مدت ۱۰ روز در بازداشت نگه داشتند.
سازمانهای حقوق بشری اعلام کردند که بازداشت «تیاگو آویلا» و «سعف ابو کشک» غیرقانونی بوده و این دو نفر در زمان بازداشت توسط رژیم اسرائیل مورد بدرفتاری قرار گرفتهاند.
در مقابل، مقامهای صهیونیست هرگونه بدرفتاری با این دو فعال را رد کردند.
