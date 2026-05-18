خبرگزاری مهر_ گروه دین_ حوزه و اندیشه عصمت علی آبادی:امروز اول ذی الحجه سالروز پیوند آسمانی دو نور الهی است. سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) فرصتی برای بازخوانی یکی از الهام‌بخش‌ترین پیوندهای تاریخ اسلام است؛ پیوندی که نه بر پایه تشریفات و ظواهر، بلکه بر اساس ایمان، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و محبت شکل گرفت.

در روزگاری که بسیاری از جوانان با چالش‌های اقتصادی و فرهنگی در مسیر ازدواج روبه‌رو هستند، بازگشت به این الگوی ناب می‌تواند چراغ راهی روشن باشد. در ادامه به منظور واکاوی مهم‌ترین درس‌های این ازدواج برای جامعه امروز با حجت الاسلام حسنلو استاد حوزه به گفتگو می‌پردازیم.

*مهم‌ترین درس این ازدواج برای جوانان امروز چیست؟

نخستین و اساسی‌ترین درس ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، اصالت دادن به معیارهای معنوی و اخلاقی به جای ملاک‌های مادی است. در این پیوند، ایمان، تقوا، صداقت و شخصیت انسانی بر ثروت و موقعیت اجتماعی مقدم بود. این نگاه می‌تواند برای جوانان امروز یادآور این حقیقت باشد که پایه‌های یک زندگی پایدار، بر ارزش‌های درونی استوار می‌شود نه ظواهر بیرونی.

ساده‌گیری در آغاز زندگی یکی از شاخصه های این ازدواج است. این ازدواج با کمترین امکانات و بدون تشریفات رایج انجام شد، اما به یکی از ماندگارترین و اثرگذارترین خانواده‌های تاریخ تبدیل شد. این پیام روشنی دارد که کیفیت رابطه مهم‌تر از هزینه‌های مراسم است.

نکته دیگر، همراهی و همدلی در مسیر سختی‌ها است. زندگی این دو بزرگوار خالی از دشواری نبود، اما صبر، همکاری و نگاه هدفمند به زندگی باعث شد مشکلات به فرصتی برای رشد تبدیل شود. جوانان امروز نیز می‌توانند بیاموزند که موفقیت زندگی در نبود مشکل نیست، بلکه در نحوه مواجهه با آن است.

درس دیگر احترام متقابل و تکریم شخصیت همسر است. در منابع تاریخی آمده است که امام علی(ع) همواره با تکریم از حضرت زهرا(س) یاد می‌کردند و این احترام دوطرفه، بنیان آرامش خانواده بود. این رفتار نشان می‌دهد که کرامت انسانی، محور روابط سالم است.

این ازدواج الگویی از هدفمندی در زندگی مشترک ارائه می‌دهد. این خانواده تنها یک زندگی شخصی نداشتند، بلکه رسالتی اجتماعی و الهی را دنبال می‌کردند. وقتی زوجین هدفی بزرگ‌تر از خود داشته باشند، زندگی‌شان معنا و انسجام بیشتری پیدا می‌کند.

* در شرایط اقتصادی امروز، چگونه می‌توان از الگوی ساده‌زیستی این خانواده بهره گرفت؟

الگوی زندگی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که آغاز زندگی مشترک نیازمند تجملات گسترده نیست. مهریه و جهیزیه ساده ایشان نمادی از کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر نیازهای واقعی بود. امروز نیز می‌توان با مدیریت انتظارات و پرهیز از چشم‌وهم‌چشمی، آغاز زندگی را آسان‌تر کرد.

یکی از راه‌های بهره‌گیری از این الگو، تغییر نگرش خانواده‌ها نسبت به شأن و آبرو است. گاه فشارهای اجتماعی موجب افزایش هزینه‌های ازدواج می‌شود. بازخوانی این سیره می‌تواند فرهنگ عمومی را به سمت سادگی و معقول‌بودن سوق دهد.

نکته مهم دیگر، اولویت دادن به سرمایه‌گذاری در مهارت‌های زندگی به جای هزینه‌های ظاهری است. آموزش مهارت گفت‌وگو، مدیریت مالی و حل تعارض می‌تواند به‌مراتب ارزشمندتر از هزینه‌های سنگین مراسم باشد.

ساده‌زیستی به معنای فقر یا بی‌برنامگی نیست، بلکه به معنای مصرف آگاهانه و مسئولانه است. در این نگاه، امکانات در خدمت آرامش خانواده قرار می‌گیرند، نه اینکه خود به عامل تنش تبدیل شوند.

بهره‌گیری از این الگو نیازمند همراهی رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی است تا نمونه‌های موفق ازدواج‌های ساده معرفی شوند و الگوی غالب جامعه به سمت تعادل و واقع‌گرایی حرکت کند.

* چه عواملی باعث استحکام این زندگی مشترک شد که می‌تواند الگوی زوج‌های جوان باشد؟

یکی از مهم‌ترین عوامل استحکام این زندگی، ایمان مشترک و هم‌سویی اعتقادی بود. باورهای مشترک، چارچوبی واحد برای تصمیم‌گیری و مواجهه با مشکلات فراهم می‌کند و از پراکندگی در اهداف جلوگیری می‌کند.

تقسیم مسئولیت‌ها و همکاری در امور زندگی یکی از ویژگی های این زندگی مشترک بود. در روایات آمده است که کارهای داخل خانه بر عهده حضرت زهرا(س) و امور بیرونی بر عهده امام علی(ع) قرار گرفت، اما این تقسیم کار همراه با همدلی و درک متقابل بود.

گفت‌وگوی محترمانه و پرهیز از تحقیر و سرزنش عامل دیگر است. روابط سالم بر پایه شنیدن، درک و احترام شکل می‌گیرد. این ویژگی در سیره این دو بزرگوار به‌وضوح دیده می‌شود.

عامل بعد صبر و گذشت در برابر دشواری‌ها است. زندگی مشترک بدون چالش نیست، اما گذشت و بزرگواری می‌تواند بسیاری از تنش‌ها را کاهش دهد و پیوندها را مستحکم‌تر کند.

در نهایت، هدف مشترک و مسئولیت‌پذیری اجتماعی موجب شد این خانواده تنها به منافع شخصی محدود نشود. چنین رویکردی به زندگی، معنای عمیق‌تری به رابطه زوجین می‌بخشد و آن را از سطح روزمرگی فراتر می‌برد.

*نقش ایمان و معنویت در موفقیت زندگی مشترک چقدر مهم است؟

ایمان و معنویت، چارچوب ارزشی مشترکی برای زوجین ایجاد می‌کند که در سایه آن تصمیم‌ها و رفتارها معنا می‌یابد. وقتی زندگی مشترک بر پایه باورهای الهی شکل بگیرد، اختلاف‌ها نیز در چارچوب اخلاقی حل‌وفصل می‌شود.

معنویت، روحیه گذشت و فداکاری را تقویت می‌کند. فرد مؤمن زندگی را عرصه آزمون و رشد می‌بیند و در نتیجه، در برابر سختی‌ها صبورتر و مسئولیت‌پذیرتر عمل می‌کند.

همچنین ایمان می‌تواند احساس امنیت روانی ایجاد کند. اعتماد به خداوند و باور به حکمت الهی، اضطراب‌های ناشی از مشکلات اقتصادی یا اجتماعی را کاهش می‌دهد و آرامش درونی را افزایش می‌دهد.

نقش دیگر معنویت، تقویت اخلاق در روابط است. صداقت، عدالت، احترام و مهربانی، ارزش‌هایی هستند که ریشه در باورهای دینی دارند و پایه‌های رابطه سالم را شکل می‌دهند.

در نهایت، ایمان به زندگی مشترک بعدی فراتر از یک قرارداد اجتماعی می‌بخشد و آن را به پیمانی مقدس تبدیل می‌کند. چنین نگاهی، احساس تعهد و مسئولیت را عمیق‌تر می‌سازد.

*چگونه می‌توان فرهنگ ازدواج آسان را با الهام از این الگو در جامعه ترویج کرد؟

نخستین گام در ترویج ازدواج آسان، اصلاح نگرش فرهنگی نسبت به تشریفات و تجملات است. رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند با برجسته‌سازی الگوهای ساده و موفق، ذهنیت جامعه را تغییر دهند.

گام دوم، حمایت عملی نهادهای دولتی و مردمی از زوج‌های جوان است؛ از تسهیلات مالی گرفته تا آموزش مهارت‌های زندگی. این حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که آغاز زندگی را تسهیل کند، نه پیچیده‌تر.

نقش خانواده‌ها نیز بسیار کلیدی است. والدین می‌توانند با کاهش توقعات مالی و تمرکز بر سلامت اخلاقی و شخصیتی خواستگار یا عروس، مسیر ازدواج را هموار کنند.

چهارمین راهکار، آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها درباره مهارت‌های انتخاب همسر و مدیریت زندگی مشترک است. آماده‌سازی فرهنگی و مهارتی، به اندازه حمایت اقتصادی اهمیت دارد.

در نهایت، ترویج ازدواج آسان نیازمند هم‌افزایی میان فرهنگ دینی، سیاست‌گذاری اجتماعی و رفتار فردی است. اگر این سه حوزه هماهنگ عمل کنند، می‌توان امید داشت که الگوی ازدواج ساده و پایدار در جامعه نهادینه شود.