وزش باد شدید و رگبارهای پراکنده در ایلام طی امروز و فردا

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، از بعدازظهر روز دوشنبه سامانه ناپایداری وارد استان می‌شود که فعالیت آن تا اواخر روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در بسیاری از نقاط استان دور از انتظار نیست و از اواخر روز دوشنبه نیز احتمال نفوذ گرد و غبار به استان وجود دارد که می‌تواند موجب کاهش دید افقی شود.

کارشناس هواشناسی استان ایلام ادامه داد: همچنین در برخی مناطق استان به‌ویژه در ارتفاعات و بخش‌هایی از نیمه جنوبی، احتمال وقوع رگبارهای نقطه‌ای به‌ویژه در ساعات پایانی روز دوشنبه وجود دارد.

رستمی با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: طی این مدت دمای هوا با کاهش همراه خواهد بود و نوسانات دمایی در سطح استان رخ می‌دهد.

وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط پیش‌بینی شده، احتیاط لازم را در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های کشاورزی داشته باشند و در زمان وزش باد شدید و بروز رگبارها از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

رستمی همچنین توصیه کرد در صورت بروز گرد و غبار، شهروندان به‌ویژه افراد دارای بیماری‌های تنفسی از ماسک مناسب استفاده کنند.

وی یادآور شد: این شرایط جوی تا اواخر روز سه‌شنبه ادامه دارد و پس از آن به تدریج از شدت ناپایداری‌ها کاسته شده و وضعیت جوی استان پایدارتر خواهد شد.