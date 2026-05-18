افزایش تدریجی دمای صبحگاهی در همدان از فردا

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای گذشته به‌ویژه صبح امروز هوای نسبتاً سردی در استان حاکم بود به‌طوری‌که دمای سطح خاک در برخی مناطق به حدود یک درجه سانتی‌گراد رسید.

وی افزود: در ساعات باقی‌مانده از امروز دوشنبه، علاوه بر افزایش سرعت باد، در برخی نقاط دامنه ارتفاعات و بخش‌هایی از مناطق شمالی استان بارش‌های پراکنده و رگبارهای نقطه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی با بیان اینکه از فردا دماهای صبحگاهی به تدریج دو تا سه درجه افزایش خواهد یافت، بیان کرد: برای روز سه‌شنبه شرایط جوی مناسب‌تری از نظر بارش در استان حاکم خواهد بود و مناطق بیشتری تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: برای سه‌شنبه شب نیز در بخش‌هایی از استان رگبارهای موقتی پیش‌بینی می‌شود و با توجه به وجود گرد و غبار بر روی کشور عراق و انتقال آن به غرب کشور، احتمال وقوع پدیده غبار در برخی ساعات در استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: وزش باد تا روز پنجشنبه هفته جاری در استان ادامه خواهد داشت و در این مدت بارش‌های خفیف و رگبارهای موقتی نیز دور از انتظار نیست، هرچند بیشترین گستره بارش‌ها مربوط به روز سه‌شنبه خواهد بود.

وی با اشاره به پیش‌بینی وزش باد شدید و نسبتاً شدید برای روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه در استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوای همدان بین ۶ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

زاهدی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته گل‌تپه با سه درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و نهاوند با ۲۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند و همچنین روز گذشته سرعت وزش باد در منطقه شیرین‌سو به حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

کارشناس هواشناسی استان همدان در پایان افزود: درروز گذشته بارش‌های پراکنده و رگبارهای موقتی در مناطق شمالی استان از جمله بخش‌هایی از کرفس درگزین، رزن و کبودراهنگ گزارش شده که میزان این بارش‌ها عمدتاً کمتر از یک میلی‌متر بوده است.