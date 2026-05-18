به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی با عنوان « راویان ایران» امروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مجموعه تلاش تهران برگزار شد.



این گردهمایی با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و مدیر کل روابط عمومی های دستگاه‌های مختلف اجرایی دولتی سراسر کشور و به مناسبت هفته روابط عمومی و ۲۷ اردیبهشت ماه ، سالروز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ، به همت شورای اطلاع رسانی دولت برگزار شد .