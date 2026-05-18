به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، کارگروه تخصصی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان اصفهان با هدف بررسی وضعیت اراضی واگذار شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان برای احداث سایت اداری دستگاه‌ها و تعیین تکلیف این اراضی تشکیل جلسه داد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از واگذاری این زمین‌ها به برخی نهادهای اداری و حتی مجموعه‌هایی مانند اصناف، انجمن‌ها و کانون‌ها، اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و مفاد قراردادهای واگذاری، دستگاه‌های دریافت‌کننده زمین موظف بوده‌اند حداکثر ظرف یک سال عملیات اجرایی احداث ساختمان را آغاز کنند.

وی افزود: در صورت آغاز نشدن پروژه در بازه زمانی تعیین شده، اداره کل راه و شهرسازی مکلف است نسبت به فسخ قرارداد و خلع‌ید از زمین اقدام کند، موضوعی که متأسفانه در بسیاری از این موارد به شکل کامل اجرا نشده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه با وجود گذشت سال‌های طولانی از زمان واگذاری، تنها یک یا دو نهاد توانسته‌اند تعهدات خود را عملیاتی کنند، گفت: بخش قابل توجهی از این اراضی همچنان بلااستفاده باقی مانده و برخی دستگاه‌ها نیز به دلایلی مانند کمبود منابع مالی یا نبود اعتبار، اقدامی برای آغاز ساخت‌وساز انجام نداده‌اند.

جعفری ادامه داد: تداوم این وضعیت علاوه بر اینکه مانع بهره‌برداری مناسب از اراضی دولتی شده، مشکلاتی نیز در حوزه خدمات شهری و برنامه‌ریزی زیرساختی منطقه ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه این زمین‌ها متعلق به بیت‌المال است، تصریح کرد: در حالی که برخی دستگاه‌ها سال‌ها زمین در اختیار دارند اما اقدامی برای ساخت انجام نداده‌اند، مجموعه‌های دیگری وجود دارند که آمادگی کامل برای احداث بنا و ارائه خدمات به مردم دارند و در صف دریافت زمین قرار گرفته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال وظیفه دارد برای صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع اموال عمومی به این موضوع ورود جدی داشته باشد و روند تعیین تکلیف این اراضی را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

بر اساس مصوبه این نشست، تمامی دستگاه‌های دولتی و همچنین نهادهای غیردولتی که در سال‌های گذشته زمین برای احداث ساختمان اداری دریافت کرده‌اند، موظف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه وضعیت خود را اعلام کنند و آمادگی یا عدم آمادگی برای آغاز عملیات احداث بنا را به اداره کل راه و شهرسازی استان اطلاع دهند.

طبق این تصمیم، در صورتی که هر یک از نهادها توانایی یا برنامه‌ای برای اجرای پروژه نداشته باشند، زمین‌های واگذار شده پس گرفته شده و به دستگاه‌ها یا نهادهایی که آمادگی ساخت و ارائه خدمات دارند واگذار خواهد شد.