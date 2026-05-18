به گزارش خبرنگار مهر، احسان نونژاد پیش از ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، این اداره‌کل با همکاری پلیس راه استان طرح‌های نظارتی مشترکی را در پاسگاه‌های پلیس راه و مبادی ورودی و خروجی محورهای مواصلاتی آغاز کرده است.

وی افزود: این طرح بر مبنای عملکرد ناوگان و شرکت‌های حمل‌ونقل طراحی شده و در جریان آن مواردی مانند تجهیزات ایمنی، شرایط تردد ناوگان، اسناد حمل شامل بارنامه و صورت وضعیت، چک‌لیست‌های فنی، شناسایی فرار بار و همچنین کنترل اضافه تناژ به صورت دقیق مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار می‌گیرد.

رئیس اداره ایمنی و پایش حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این طرح نظارتی به صورت مدون و روزانه در سطح محورهای استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان سال جاری بیش از پنج هزار مورد تردد ناوگان عمومی حمل‌ونقل کالا و مسافر و اسناد حمل در قالب این طرح مورد کنترل و پایش قرار گیرد تا ضریب ایمنی سفرها و جابه‌جایی کالا در جاده‌های خوزستان افزایش یابد.