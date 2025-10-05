به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد گودرزی امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها به عملکرد اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بروجرد در حوزه حمل‌ونقل طی نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت تعداد ۴۴ هزار و ۹۷۴ فقره بارنامه توسط شرکت‌های حمل‌ونقل کالای شهرستان صادر و ۴۱۱ هزار و ۹۷۰ تن کالا از مبدأ شهرستان بروجرد به سراسر کشور حمل گردید.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل مسافر تعداد ۱۴۶ هزار و ۷۶۲ مسافر طی ۱۱ هزار و ۱۴۶ سفر توسط ناوگان مسافربری تحت پوشش شرکت‌های شهرستان از مبدأ بروجرد به مقاصد موردنظر جابه‌جا شده‌اند، همچنین در طرح جابه‌جایی زائرین اربعین حسینی (ع) ناوگان مسافربری شهرستان با تعداد ۳۰۸ سرویس به ظرفیت هشت هزار و ۸۰۸ نفر اقدام به جابه‌جایی زائرین کردند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بروجرد، بیان کرد: طرح ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای در روستاهای شهرستان اجرا و ضمن آموزش، تجهیزات ایمنی به راکبین ۴۲۰ دستگاه موتورسیکلت و رانندگان ۷۵ دستگاه ادوات کشاورزی و ۹۲ دستگاه وانت‌بار تحویل داده شد.

گودرزی، اضافه کرد: در این مدت ۱۵۰ مورد شکایت ثبت شده در سامانه ۱۴۱ و ۱۲ مورد شکایت حضوری در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر رسیدگی شد.

وی تصریح کرد: طی ۱۰۱ گشت مشترک با پلیس‌راه در محورهای مواصلاتی شهرستان، اسناد حمل و تجهیزات ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کالا و مسافر کنترل و ۵۹۶ دستگاه ناوگان متخلف شناسایی شده به کمیسیون‌های مربوطه معرفی شد.