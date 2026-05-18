۵۴ سارق در اصفهان دستگیر شدند؛ کشف ۱۳۴ وسیله نقلیه مسروقه در یک هفته

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات پلیس برای مقابله با سرقت وسایل نقلیه اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از اموال شهروندان، طرحهای هدفمند پلیسی با تمرکز بر شناسایی و دستگیری سارقان خودرو و موتورسیکلت در سطح شهرستان اصفهان اجرا شد.
وی افزود: مأموران انتظامی با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی، پایشهای هوشمند و رصد تحرکات افراد سابقهدار، موفق شدند در چندین عملیات جداگانه ردپای سارقان را شناسایی و نسبت به دستگیری آنان اقدام کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: در نتیجه این عملیاتها، ۱۳۴ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه کشف شد که شامل ۱۰۳ دستگاه خودرو، ۲۶ دستگاه موتورسیکلت و ۵ دستگاه دوچرخه بوده است که پس از طی مراحل قانونی به مالکان آنها تحویل داده میشود.
سرهنگ نیکبخت با اشاره به دستگیری متهمان این پروندهها گفت: در جریان این طرحها ۵۴ سارق شناسایی و طی عملیاتهای ضربتی و هماهنگ توسط مأموران پلیس دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با جرائم بهویژه سرقت وسایل نقلیه، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده مانند قفل و دزدگیر، هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر شما