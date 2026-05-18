جواد فقهی: ایران با نمایش مقاومت درس ایستادگی را به جهانیان نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فقهی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از فعالان دینی، رسانهای و فرهنگی اقلیم کردستان عراق با نماینده ولیفقیه در کردستان اظهار کرد: ملت اقلیم کردستان عراق همواره قدردان حمایتها و همراهیهای جمهوری اسلامی ایران در برهههای مختلف تاریخی هستند و این همراهیها هیچگاه فراموش نخواهد شد.
وی افزود: امروز در شرایطی در ایران حضور یافتهایم که جمهوری اسلامی ایران توانسته مفهوم مقاومت و ایستادگی را به جهان نشان دهد و این مسئله موجب افتخار ملتهای مسلمان منطقه است.
رئیس دانشگاه کوی عراق با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه تصریح کرد: ملت ایران با مقاومت خود ثابت کردند که میتوان در برابر فشارها و تهدیدهای قدرتهای بزرگ ایستادگی کرد و عزت و استقلال را حفظ کرد.
فقهی ادامه داد: آنچه امروز در منطقه جریان دارد، جنگ میان ملتها نیست بلکه تقابل میان سیاستها و حکومتها است و نباید این مسائل به حساب ملتهای آمریکا یا اسرائیل گذاشته شود.
وی خاطرنشان کرد: امروز بسیاری از مردم جهان، حتی در کشورهای غربی، نسبت به سیاستهای جنگطلبانه دولتهای خود معترض هستند و اعتراضات گسترده مردم آمریکا علیه سیاستهای دولت این کشور نمونهای از همین مسئله است.
این استاد حقوق اقلیم کردستان عراق افزود: جمهوری اسلامی ایران باید با نگاه وسیعتر و سعهصدر، همه کسانی را که امروز در کنار ملت ایران ایستادهاند، مورد توجه قرار دهد؛ حتی افرادی که شاید در گذشته نگاه یا مواضع متفاوتی نسبت به ایران داشتهاند.
فقهی با اشاره به سفرهای متعدد خود به ایران و دیگر کشورها گفت: امروز بسیاری از افرادی که پیشتر نسبت به جمهوری اسلامی ایران زاویه داشتند، در شرایط کنونی همراه و حامی ملت ایران شدهاند و این سرمایه اجتماعی بزرگی برای جمهوری اسلامی محسوب میشود.
وی در پایان تأکید کرد: ملتهای منطقه، به ویژه مردم اقلیم کردستان عراق، ایران را پناهگاه و تکیهگاه خود میدانند و امیدوارند این روابط برادرانه و تاریخی بیش از گذشته تقویت شود.
نظر شما