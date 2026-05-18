۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

دستگیری سارق تلفن همراه در گرمسار؛ متهم با شلیک پلیس زمین‌گیر شد

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری سارق تلفن همراه در این شهر خبر داد و گفت: به علت مسلح بودن این سارق به سلاح سرد با شلیک پلیس زمین گیر و تسلیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داوود آقا زاده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی گرمسار از وقوع یک فقره کش روزنی موبایل آیفون ۱۱ از مغازه داخل شهر گرمسار خبر داد و بیان کرد: بلافاصله تحقیقات پلیسی در این خصوص آغاز شد.

وی از به کار گیری اقدامات تخصصی برای شناسایی سارق خبر داد و افزود: بررسی ها حاکی از این داشت که این سارق یک تبعه خارجی است.

فرمانده انتظامی گرمسار از شناسایی مخفیگاه سارق خبر داد و اذعان کرد: با هماهنگی قضایی پلیس وارد منزل این متهم شده است.

آقا زاده اظهار داشت: متهم با در دست داشتن سلاح سرد به سمت ماموران حمله و صدمه بدنی به آن ها وارد کرد و در نهایت با شلیک پلیس زمین گیر و تسلیم شد.

وی اضافه کرد: از داخل منزل این سارق تلفن همراه مذکور کشف و به مالباخته تحویل داده شده است.

کد مطلب 6833472

