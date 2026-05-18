به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان پور صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشتاین هفته (۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت) با شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار ایران موندگار»، به تبیین جایگاه رسانه پرداخت و اظهار کرد: ما معتقدیم رسانه و خبرنگاران با بیان دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان بازوان اصلی جهاد تبیین فعالیت میکنند. ادارات بایستی پیوست رسانهای داشته باشند تا با جریان آزاد اطلاعات، نظام اطلاعرسانی شفاف و مبتنی بر واقعیت شکل بگیرد و ضریب نفوذ سواد سلامت در جامعه افزایش یابد.
تشریح زیرساختهای درمانی و بهداشتی شهرستان
رئیس شبکه بهداشت و درمان دیر با اشاره به وضعیت خدماتی شهرستان تصریح کرد: شهرستان دیر دارای پنج مرکز خدمات جامع سلامت، ۶ پایگاه سلامت، ۱۲ خانه بهداشت، پنج پایگاه با ۶ کد فعال فوریتهای پزشکی ۱۱۵، یک پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی دریایی، یک مرکز تسهیلات زایمانی، یک بیمارستان با ۵۶ تخت فعال و یک مرکز تخصصی دیالیز است. این مجموعه به بالغ بر ۷۳ هزار نفر جمعیت ساکن در پنج منطقه شهری و ۵۰ روستا خدماترسانی میکند.
وی افزود: یکی از اهداف نظام سلامت، دسترسی آسان مردم بود که اکنون در روستاها به ازای هر هزار و ۴۳ نفر یک خانه بهداشت مستقر است و به ازای هر ۷۸۲ نفر در مناطق روستایی، یک بهورز فعالیت میکند. همچنین در شهرها به ازای هر ۱۰ هزار و ۲۲۴ نفر، یک مراقب سلامت در حال ارائه خدمت است.
هشدار جدی درباره وضعیت جمعیت و سالمندی
ناظمیان پور با اشاره به ۳۰ اردیبهشت، روز ملی جمعیت، خاطرنشان کرد: پنجره فرصت جمعیتی ما تا سال ۱۴۳۰ بسته خواهد شد. در حال حاضر نرخ باروری کلی در شهرستان به ۱.۵۵ به ازای هر زن رسیده است، در حالی که حداقل سطح جانشینی ۲.۱ است و برای افزایش جمعیت باید به نرخ ۲.۵ برسیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۸.۲ درصد جمعیت شهرستان را سالمندان تشکیل میدهند. سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۲۴ خدمت به سالمندان ارائه شد و تقریباً ۵۲ درصد جمعیت سالمند به خانههای بهداشت و پایگاههای سلامت مراجعه کردهاند. اگر این روند ادامه یابد، در سالهای ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ با چالش جدی نیروی کار و افزایش بار وابستگی مواجه خواهیم شد.
وضعیت بحرانی ناوگان اورژانس ۱۱۵
رئیس شبکه بهداشت دیر یکی از چالشهای اساسی را وضعیت ناوگان اورژانس دانست و گفت: عمر آمبولانسهای ما بالای ۱۳ تا ۱۴ سال است و وضعیت مطلوبی ندارند. از ۶ کد فعال، در حال حاضر پنج آمبولانس داریم که سه دستگاه آن در دست تعمیر است (۲ دستگاه در اصفهان). برای یکی از کدها آمبولانس تملکی نداریم و از آمبولانس بیمارستان استفاده میکنیم.
وی آمار عملیاتهای اورژانس را بدین شرح اعلام کرد:پایگاه شهری دیر: ۳۹۴ ماموریت ترافیکی، ۱۴۶ مورد غیرترافیکی و ۳۰۲ مورد بیماربری. (مجموعاً ۷۶۲ ماموریت شهری)- پایگاه دوراهک: ۴۸۰ ماموریت ترافیکی، ۱۹۵ مورد غیرترافیکی و ۹۵۹ مورد انتقال بیمار.
مجموع ماموریتها: ۱۶۳۴ مورد جادهای و ۲۳۰۲ مورد شهری
ناظمیان پور همچنین از انجام ۲ مورد عملیات CPR (احیای قلبی ریوی) موفق و ۲ مورد زایمان موفق در آمبولانس توسط کادر فوریتهای پزشکی خبر داد.
دستاوردها و برنامههای آتی
وی با اشاره به فعالیتهای اخیر گفت: پس از وقفه یک ساله، خانه بهداشت «جبرانی» مجدداً به چرخه فعالیت بازگشت و مرکز خدمات جامع سلامت حضرت مهدی (عج) دیر نیز ۱۶ ساعته شد. همچنین اداره پزشکی قانونی با پیگیری فرماندار و کمک خیرین (پرداخت هزینه یک سال اجاره محل) در بهمن ماه سال گذشته راهاندازی شد.
ناظمیان پور در پایان به پروژههای آینده اشاره کرد و اظهار کرد: پیگیر راهاندازی مجدد مرکز ثابت انتقال خون هستیم که در سال ۱۴۰۰ راهاندازی اما تعطیل شده بود. همچنین برای جداسازی دو کد شهری و رعایت پدافند غیرعامل، زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ متر در ورودی شرقی شهر (نزدیک دانشگاه آزاد) جهت احداث مجتمع امدادی، تعمیراتی و آموزشی جنوب استان در حال تملک است. همچنین بهسازی فضای مرکز تسهیلات زایمانی به دلیل عدم رعایت حریم مناسب در دستور کار قرار دارد.
