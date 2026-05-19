پیری جمعیت تهدیدی جدی برای آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور عصر سه شنبه در رویداد ملی جمعیت که با شعار «ایران جوان، بالندگی امروز، اقتدار فردا» برگزار شد، با تأکید بر اهمیت راهبردی جمعیت در توسعه کشور اظهار کرد: جمعیت مهمترین مؤلفه سرمایه و مدیریت ملی هر کشور است و نیروی انسانی، پایه و اساس قدرت، پیشرفت و اقتدار به شمار میرود.
وی با اشاره به تبعات سیاستهای کنترل جمعیت در دهههای گذشته افزود: اجرای آن سیاستها موجب شد کشور با کاهش نرخ رشد جمعیت و در ادامه با پدیده پیری جمعیت مواجه شود. امروز یکی از دغدغههای جدی ما افزایش سهم سالمندان در ترکیب جمعیتی کشور است که نیازمند بازنگری و برنامهریزی دقیق و کارشناسی است.
احمدپور با بیان اینکه سرمایه اصلی هر کشور نیروی انسانی جوان و پویاست، خاطرنشان کرد: تجربه برخی کشورها نشان میدهد که کاهش جمعیت فعال میتواند تبعات اقتصادی جدی به همراه داشته باشد. نمونه بارز آن کشور ژاپن است که با چالش سالخوردگی جمعیت روبهرو شده و این مسئله بر روند رشد اقتصادی آن تأثیرگذار بوده است.
معاون سیاسی استاندار قزوین با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم تصریح کرد: رشد و بالندگی اقتصادی این کشورها متکی بر سرمایه انسانی جوان، خلاق و پرتلاش بود. بنابراین آینده روشن کشور ما نیز در گرو توجه به نیروی انسانی جوان، حمایت از خانواده و برنامهریزی هوشمندانه در حوزه جمعیت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش کلیدی نیروی انسانی در اقتدار ملی گفت: توانایی و نبوغ ایرانی ریشه در تاریخ و تمدن این سرزمین دارد و نباید خود را دستکم بگیریم. ایران مهد پرورش استعدادهای بزرگ است و هرجا از ظرفیت فکری و علمی جوانان استفاده کردهایم، پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده است.
احمدپور با ذکر مصداقی عینی از توانمندیهای داخلی افزود: در سالهای نخست انقلاب، با وجود همه محدودیتها، با همت شهیدان طهرانیمقدم و حاجیزاده و دیگر فرماندهان جوان، توان دفاعی کشور بر پایه تفکر بومی شکل گرفت. امروز صنعت موشکی ایران حاصل مهندسی معکوس و تلاش مستمر نخبگان داخلی است و همین توان، در جنگهای اخیر نشان داد که قدرت بازدارندگی ایران قابل مقایسه با گذشته نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: ایران در سختترین شرایط، از جنگ تحمیلی تا تحریمهای همهجانبه، بر پایه نیروی انسانی خلاق و پرتوان خود ایستاده است. آینده کشور نیز در گرو باور به این سرمایه ملی و حمایت از جوشش فکری جوانان، زنان و نخبگان در عرصههای علمی و مدیریتی است.
