حامد پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام موفقیت‌آمیز یک اقدام کم‌نظیر و حیاتی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهید بهشتی کاشان خبر داد و اظهار کرد: بانوی ۵۸ ساله‌ای که در پی یک سانحه رانندگی شدید، با آسیب‌های متعدد و وضعیت بحرانی به بیمارستان منتقل شد، به علت شدت جراحات، در بخش ICU4 بستری،تحت ونتیلاسیون مکانیکی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه شرایط ناپایدار ناشی از ترومای شدید بیمار و پارگی کامل زبان وی، امکان انتقال بیماربه اتاق عمل امکان پذیر نبود، ابراز کرد: خطر از دست رفتن زمان طلایی برای پیوند زبان واحتمال محروم شدن دائمی بیمار ازقدرت تکلم، نگرانی جدی تیم درمان بود که با تصمیم فوری و اقدام شجاعانه تیم پزشکی، جراحی ترمیم و پیوند زبان مستقیماً در بخش مراقبت‌های ویژه انجام شد.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی کاشان تصریح کرد: این عمل حساس و حیاتی توسط دکتر حسام‌الدین کریمی فوق تخصص جراحی پلاستیک وبا همراهی دکترعلی خندان متخصص بیهوشی و کادر پرتلاش بخش ICU4 درشرایط ویژه باموفقیت انجام شد.

وی ضمن تقدیر از تلاش تیم درمان اظهار داشت: سرعت عمل، دانش تخصصی و حضور به‌موقع تیم جراحی باعث شد زمان طلایی درمان از دست نرود و بیمار از خطر از دست دادن دائمی قدرت تکلم نجات پیدا کند که این اقدام نمونه‌ای ارزشمند از توان علمی، تعهد و فداکاری کادر درمان این مرکز در شرایط بحرانی است.

پهلوانی افزود: خوشبختانه حال عمومی بیمار در حال حاضر رضایت‌بخش است و همچنان تحت مراقبت‌های تخصصی قرار دارد.