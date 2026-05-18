به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه روز ملی جوانان در «ایکس پارک» منطقه سیندایان ایالت نگری سیمبلان ، با حضور مقامات عالی‌رتبه مالزی و نمایندگان کشورهای مختلف برگزار شد.

در این مراسم، داتو سری دکتر انور ابراهیم، نخست‌وزیر، تان سری داتوک جوهری بن عبدول، رئیس مجلس مالزی، وزیر ورزش و جوانان این کشور و همچنین ولی‌الله محمدی سفیر جمهوری اسلامی ایران و دکتر حبیب‌رضا ارزانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی حضور داشتند.

غرفه جمهوری اسلامی ایران در بخش بین‌الملل این نمایشگاه، در کنار کشورهای چین، روسیه و قطر، با ارائه جلوه‌هایی از هنر و فرهنگ ایرانی مورد توجه ویژه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

اجرای برنامه «نقش سفیر صلح اصفهان در کشورهای جنوب شرق آسیا» و حضور آرزو اسکندری، دوچرخه‌سوار جوان اصفهانی، از بخش‌های شاخص غرفه ایران بود.

در ادامه این رویداد، نخست‌وزیر و رئیس مجلس مالزی از غرفه جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند.

در جریان این بازدید، چهره‌نگاری نخست‌وزیر مالزی توسط هنرمند نوجوان ایرانی، زینب ارزانی، به وی اهدا شد که با استقبال ویژه مقامات مالزی همراه بود.

همچنین کتاب «آینده‌نگاری رهبر شهید» به نخست‌وزیر و رئیس مجلس مالزی تقدیم شد؛ اقدامی که در راستای تقویت تعاملات فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های فکری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

همچنین پذیرایی با چای نبات، خرما و گز اصفهان به رسم میهمان نوازی ایرانیان و نشان دادن جلوه های عظمت ایران مقاوم در قالب نماهنگ (کلیپ) های آماده شده توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول روزهای نمایشگاه از دیگر فعالیت های غرفه ی ایران اسلامی بود.

گفتنی است؛ این نمایشگاه تا ۱۷ می ۲۰۲۶ برابر با ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برپا بود.