به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ویژه و بین‌المللی برای رونمایی از کتاب راهبردی آینده‌نگاری رهبر شهید ایران در مالزی برگزار شد.این کتاب با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب و اندیشه‌های رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، توسط مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی و با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (MAPIM) و مؤسسه بین‌المللی مطالعات پیشرفته اسلامی مالزی (IAIS) برگزار شد.در این مراسم، شخصیت‌های برجسته‌ای از جمله محمد عزمی عبدالحمید، رئیس سازمان مشورتی ماپیم و مشاور نخست‌وزیر مالزی، سفرای روسیه و ونزوئلا، جمعی از دیپلمات‌ها، دانشگاهیان و نخبگان، همچنین ولی‌الله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران و حبیب‌رضا ارزانی رایزن فرهنگی ایران در مالزی حضور داشتند.

حبیب‌رضا ارزانی این اثر را یک مانیفست و پارادایم چهل‌ساله برای آیندهه امت اسلامی خواند و هفت ستون بنیادین اندیشه‌های رهبر شهید را برای تحقق تمدن نوین اسلامی تشریح کرد: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی در روابط بین‌الملل و سبک زندگی اسلامی.وی همچنین با نقد دیپلماسی‌های قدرت‌محور و منفعت‌طلب غربی، دکترین متعالی دیپلماسی مبتنی بر فضیلت را به عنوان میراث ماندگار رهبر شهید معرفی کرد.سخنرانان مالزیایی این نشست، از جمله عزمی عبدالحمید و بدری عبدالله، معاون مؤسسه IAIS، ضمن تجلیل از مقام شامخ رهبر شهید، این کتاب را فراتر از یک یادبود، بلکه فراخوانی برای اقدام عملی دانستند. با اشاره به شرایط حساس منطقه و فداکاری‌های جبهه مقاومت در غزه و لبنان، تأکید شد که تاب‌آوری کنونی تصادفی نیست و ریشه در ایمان و امتناع از تسلیم دارد.

انتشار این کتاب در شرایطی که نظام بین‌الملل به دلیل تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی دستخوش بازتنظیمی عمیق است، بسیار به‌موقع ارزیابی شد تا جهان اسلام را از انفعال به سمت خودکفایی، اتحاد و استقلال فکری سوق دهد.در بخش دیگری از مراسم، ولی‌الله محمدی، سفیر ایران در مالزی، میراث رهبر شهید را نماد تاب‌آوری تزلزل‌ناپذیر و تعهدی عمیق به وحدت و کرامت امت اسلامی توصیف کرد. در این نشست با قاطعیت اعلام شد که با وجود ضایعه دردناک شهادت ایشان در اوایل اسفندماه، مسیر توسعه تمدنی و ضداستکباری ایران با انتقال رهبری به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، با قدرت، ثبات و انسجام کامل تداوم خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران همچنان پیشگام شکل‌دهی به نظم نوین و عادلانه جهانی باقی خواهد ماند.کتاب «آینده‌نگاری رهبر شهید ایران» پس از ترجمه به زبان انگلیسی توسط انتشارات الهدی، در ۴۲۲ صفحه و با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و سازمان ماپیم، در کشور مالزی منتشر شد.