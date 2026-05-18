شرفی: ۱.۵ درصد مصرف گاز کشور مربوط به زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح شرفی در نشست هماندیشی صرفهجویی و بهینهسازی مصرف گاز طبیعی با تاکید بر لزوم فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی اظهار داشت: مدیریت و مصرف بهینه انرژی یک ضرورت ملی است و روابط عمومیها و رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی مؤثر، نقش مهمی در عبور از چالش ناترازی انرژی ایفا کنند.
وی، تعداد مشترکان گاز طبیعی در استان زنجان را بیش از ۴۳۳ هزار و ۲۱۵ مشترک بیان کرد و یادآور شد: کاهش یک درجه ای دمای محیط موجب صرفه جویی ۶۳۰ هزار مترمکعبی گاز طبیعی می شود و با این میزان میتوان انرژی مورد نیاز ۱۳۱ کارگاه تولیدی و یا صنایع استان را تامین کرد.
مدیر اطلاع رسانی شرکت گاز استان زنجان با اشاره به نقش همکاری و همافزایی بین بخشهای دولتی و مردمی برای رفع چالشهای موجود در بخش ناترازی انرژی، تصریح کرد: با کاهش یک درجه ای دمای اتاق در استان می توان گاز مورد نیاز ۹۰۰ خانوار روستایی را تامین کرد.
شرفی با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی بیش از ۷۵ درصد مشترکان استان در چارچوب الگوی مصرف است و حدود ۲ درصد مشترکان مشمول بالاترین نرخ تعرفه میشوند، یادآور شد: انرژی یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه کشور است و هرگونه اختلال در این حوزه میتواند بر زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی تأثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد انرژی کشور از گاز طبیعی تأمین میشود، تصریح کرد: این موضوع ضرورت مدیریت مصرف و تنوعبخشی به سبد انرژی را دوچندان میکند.
شرفی با تأکید بر اینکه صرفهجویی در مصرف انرژی نوعی سرمایهگذاری برای آینده کشور است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند مشارکت مردم، همکاری دستگاههای اجرایی و نقشآفرینی جدی روابط عمومیها در فرهنگسازی مصرف بهینه است.
