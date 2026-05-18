روابط عمومی پیشران سرمایه اجتماعی و وفاق ملی است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان بهزیستی کشور، همزمان با ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات، سیزدهمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران توسط خانه روابط عمومی ایران در مرکز همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی ایران برگزار و از پیشکسوتان حوزه روابط عمومی نیز تقدیر شد.
مراسم پایانی سیزدهمین دوره این جشنواره با حضور سیدجواد حسینی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، شماری از فعالان ارتباطی ایرانی و بینالمللی و با تأکید بر نقش روابط عمومی در ایجاد، حفظ و توسعه سطح رضایت ذینفعان و رابطه آن با امنیت ملی برگزار شد.
سید جواد حسینی در این مراسم در سخنانی درباره نقش روابط عمومی در سرمایه اجتماعی و وفاق ملی اظهار کرد: این دو مؤلفه از سازههای اصلی امنیت ملی هستند و در این مسیر روابط عمومی نقشی بیبدیل بر عهده دارد.در اندیشه جیمز گرونیک اگر بخواهیم روابط عمومی را برجسته کنیم ناگزیر باید تغییر نقش ایجاد کنیم و آن را از جایگاهی اجرایی و تبلیغاتی به سطح مدیریت استراتژیک سازمانی ارتقا دهیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: نقش اصلی روابط عمومی در تقویت سرمایه اجتماعی و تحقق وفاق اجتماعی است و بدون تکیه بر روابط عمومی و ارتقای جایگاه آن، دستیابی به این اهداف امکانپذیر نخواهد بود.
سرمایه اجتماعی مهمترین سرمایه سازمانها
حسینی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی دارای پنج شاخص اصلی شامل ارتباطات، اعتماد، تشکیلات، تسهیلات و اطلاعات است، گفت: این شاخصها را میتوان در سطح فرد، سازمان، محله، خانواده، شهر، کشور و حتی در مقیاس جهانی اندازهگیری کرد. در تقسیمبندی جهانی، سرمایه به شش بخش شامل سرمایه مادی، مالی، انسانی، طبیعی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم میشود. سرمایه مادی شامل امکانات، سرمایه مالی شامل پول، سرمایه انسانی شامل نیروی انسانی متخصص و ماهر، سرمایه طبیعی شامل منابع زیرزمینی و شرایط جغرافیایی، سرمایه فرهنگی شامل میراث فرهنگی و ارزشها و سرمایه اجتماعی نیز مهمترین و زیربناییترین نوع سرمایه است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: در ادبیات توسعه تأکید میشود که اگر کشوری از سرمایه اجتماعی برخوردار باشد حتی در صورت فقدان سایر سرمایهها میتواند آنها را تولید کند اما اگر سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد سایر سرمایهها نیز کارایی خود را از دست میدهند. سرمایه اجتماعی سازه اصلی امنیت و توسعه است و روابط عمومی در احیای این سرمایه در سازمانها نقشی بیبدیل دارد.
روابط عمومی، حلقه اتصال سازمان و جامعه
حسینی در تشریح نقش روابط عمومی در حوزه ارتباطات گفت: ارتباطات درونسازمانی، ارتباطات افقی و عمودی، ارتباط استانها با مناطق و مراکز، ارتباط از کف سازمان تا ستاد و همچنین ارتباط با جامعه همگی از طریق روابط عمومی شکل میگیرد.
وی با اشاره به نظریه مدیریت ذینفعان که از سوی اندیشمندانی همچون ادوارد فریمن مطرح شده است، افزود: روابط عمومی نباید صرفاً پاسخگوی مدیر باشد بلکه باید بتواند همه ارکانی را که در بازآفرینی سازمان نقش دارند از جمله ذینفعان، نهادهای عمومی، دولت، رسانهها و مردم را به یکدیگر متصل کند. تحقق این نقش مستلزم خروج روابط عمومی از کارکرد صرفاً تبلیغاتی و اطلاعرسانی و حرکت به سمت مدلهای ارتباطی متقارن است.
مدل ارتباطی متقارن، سازمان را به میزانالحراره جامعه تبدیل میکند
حسینی گفت: در مدل ارتباطی متقارن، سیاستهای سازمان به جامعه منتقل میشود و در مقابل درد و درک جامعه از سازمان و خدمات آن نیز به مدیران سازمان بازمیگردد. این فرایند به بهبود عملکرد، اصلاح سیاستها و تغییر رویهها منجر میشود و سازمان را در حوزه فعالیت خود به میزانالحراره جامعه تبدیل میکند. این نوع ارتباطات، محصول جامعهپذیری و اجتماعیسازی سازمانها است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تجربه جنگ ۴۰ روزه، اظهار کرد: بر اساس دیدگاه ویلیام کوچمن، بحرانها سطح تماس سازمان با جامعه را افزایش میدهند. سازمان بهزیستی کشور در مدت ۴۰ روز بیش از ۳۰۶ هزار خدمت روانشناختی به مردم ارائه کرد و ۴۶ هزار محتوای تخصصی متناسب با شرایط جنگ برای جامعه هدف شامل افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر گروههای هدف تولید و منتشر شد این اقدامات موجب افزایش سطح تماس سازمان با جامعه و اجتماعیتر شدن سازمان شد نتیجه آن نیز افزایش اعتماد عمومی بود بهگونهای که برخلاف روند معمول در شرایط جنگی که ناامنی اقتصادی سبب کاهش کمکهای مردمی میشود در این دوره مشارکتهای مردمی افزایش یافت و یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به سازمان کمک شد که نسبت به مدت مشابه، رشدی ۴۰۰ درصدی را نشان میدهد.
وی تأکید کرد: این رشد چشمگیر، حاصل افزایش ارتباط سازمان با جامعه، ارتقای منزلت اجتماعی سازمان، تقویت اعتماد عمومی و جامعهپذیری بیشتر سازمان بوده است دومین عنصر سرمایه اجتماعی که توسط روابط عمومی شکل میگیرد، اعتماد است و سومین عنصر، تشکیلات است یعنی روابط عمومی باید ارتباطی نظاممند و سازمانیافته نه پراکنده و فردی با اضلاع مختلف جامعه برقرار کند در چنین شرایطی، روابط عمومی نقش سپر یا ضربهگیر سازمان را ایفا میکند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: چهارمین عنصر، تسهیلات است به این معنا که خدمات و اطلاعرسانی میان سازمان و مردم تسهیل میشود. پنجمین عنصر نیز اطلاعات است که باید بهصورت سیال و متقارن منتقل شود تا سازمان از یک نهاد بسته و غاریشکل به سازمانی شفاف و شیشهای تبدیل شود.
حسینی با اشاره به مفهوم وفاق اجتماعی اظهار کرد: وفاق اجتماعی دو سطح دارد. سطح نخست، وفاق افقی است که در آن تلاش میشود از اقشار مختلف در مدیریت و تصمیمگیریها استفاده شود این سطح، سادهترین و سطحیترین شکل وفاق است اما وفاق واقعی در سطح عمودی شکل میگیرد زمانی که طبقه متوسط تقویت شود و ارتباطات گرم اجتماعی میان اقوام، همسایگان و گروههای اجتماعی توسعه یابد.
فردوسی نماد پیوند هویت ملی و اعتقادی
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی گفت: در اشعار فردوسی دو عنصر ملی و اعتقادی به زیبایی درهم آمیخته است و جلوههای این پیوند را میتوان در حرکت بزرگ مردم ایران مشاهده کرد.
وی در پایان با قرائت بیتی از شاهنامه افزود: همه یکدلانند، یزدانشناس به نیکی ندارند از بد هراس دریغ است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم.
