کلنگ زنی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ایوانکی

سید مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کلنگ زنی مرحله دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ایوانکی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی خبر داد.

وی افزود: تامین آب مورد نیاز صنایع شهرک صنعتی ایوانکی با توجه به شرایط کم آبی در استان سمنان محور اصلی این طرح است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان با بیان اینکه این تصفیه خانه می تواند بخشی از آب مورد نیاز ۸۰۰ واحد صنعتی مستقر در این شهرک را تامین کند، گفت: تامین آب بزرگترین چالش صنایع در این شهرک صنعتی است که با تمهیداتی که اندیشیده شده تلاش داریم از همه ظرفیت ها برای تامین آب بهره بگیریم.

موسوی با بیان اینکه مدول اول این تصفیه خانه با ظرفیت روزانه یک هزار متر مکعب هم اکنون اجرا شده است، تاکید کرد: نلنگ مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی ایوانکی با ظرفیت تصفیه دو هزار متر مکعب آب در شبانه روز بر زمین خورد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این فاز تا ۱۸ ماه آتی اجرا و به بهره برداری برسد، افزود: تصفیه سه هزار متر مکعب آب در شبانه روز برای واحد های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی ایوانکی هدفگذاری اصلی این طرح بعد از تکمیل دو فاز است.