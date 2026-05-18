به گزارش خبرنگار مهر عباس علیآبادی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در آیین آغاز برنامههای مدیریت اوج مصرف برق تابستان و رونمایی از پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» که در شرکت مادر تخصصی توانیر برگزار شد، بر جایگاه کلیدی بدنه کارشناسی در توسعه کشور تأکید کرد.
وزیر نیرو با بیان اینکه ساختارهای وزارتی و مقامات ارشد گذرا هستند، اظهار داشت: ساختار دیوانی و کارشناسی، زیربنای توسعه پایدار و همواره پابرجاست؛ بنابراین شایسته است مدیران ارشد از دل همین بدنه کارشناسی و از میان افراد متخصص و ماندگار برگزیده شوند.
تمرکز بر کاهش مصرف و افزایش ظرفیت تولید
علیآبادی با اشاره به روند افزایشی مصرف برق در سالهای گذشته، تصریح کرد: رویکرد ما در این دوره، پیشگیری از رشد بیرویه مصرف و در صورت امکان، وارونه کردن این روند است. وی افزود: هدف وزارت نیرو این است که علاوه بر مدیریت مصرف، با جذابسازی فضای کسبوکار و افزایش ظرفیت تولید، به سمت رفع ناترازی و دستیابی به تراز مثبت انرژی حرکت کنیم.
نفت؛ کالا و ماده اولیه، نه صرفاً سوخت
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه نفت نباید تنها به عنوان سوخت نگریسته شود، گفت: نفت یک کالا و ماده اولیه برای زنجیره بزرگی از محصولات باارزش است، اما در حال حاضر این ثروت ملی و بنزین را میسوزانیم؛ روندی که در آینده قطعاً تغییر خواهد کرد.
خودروهای برقی؛ راهکاری برای کاهش مصرف سوخت
علیآبادی با اشاره به مزایای برقیسازی حملونقل خاطرنشان کرد: نیاز یک میلیون خودروی برقی به توان الکتریکی، در برابر حجم عظیم بنزین و گازوئیلی که جایگزین آن میشود، بسیار ناچیز است. وی افزود: باید به سمت تأمین نیازهای مردم از طریق انرژیهای ثانویه مانند برق حرکت کنیم و در همین راستا، توسعه منابع تجدیدپذیر متناسب با اقلیم کشور در اولویت قرار دارد.
محدودسازی بهجای قطع برق مشترکان پرمصرف
وزیر نیرو در پایان درباره نحوه برخورد با مشترکانی که بیش از الگوی مجاز مصرف میکنند، گفت: برای این دسته از مشترکان، برنامه «محدودسازی» جایگزین قطع کامل برق شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که خوشبختانه ۷۰ درصد مشترکان، الگوهای مصرف را به درستی رعایت میکنند.
