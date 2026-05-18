تمرکز وزارت نیرو بر کاهش مصرف و اصلاح اقتصاد صنعت برق

به گزارش خبرنگار مهر عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در مراسم آغاز برنامههای مدیریت اوج بار تابستان اظهار کرد: اقتصاد صنعت برق باید پایدار و ماندگار شود و اشکالات ساختاری این بخش هرچه سریعتر برطرف شود.
وی افزود: امروز با یکدیگر عهد میبندیم که در سال جاری عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته در تأمین پایدار برق داشته باشیم. مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند و باید برای تأمین برق پایدار برای آنها تلاش و فداکاری کنیم.
وزیر نیرو جلوگیری از رشد بیرویه مصرف برق را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ناترازی انرژی دانست و گفت: برای تابستان امسال هدفگذاری شده است که میزان اوج مصرف برق نسبت به تابستان سال گذشته کاهش یابد.
وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت برقیسازی در بخشهای مختلف افزود: امروز برای تأمین انرژی بخش حملونقل، بنزین و گازوئیل مصرف میکنیم، اما در آینده باید به شکل جدی به سمت برقیسازی ناوگان حملونقل حرکت کنیم. در وزارت نیرو نیز توسعه زیرساختهای لازم برای این موضوع در دستور کار قرار دارد.
علیآبادی ادامه داد: اگر در سالهای گذشته به سمت برقیسازی ناوگان حملونقل حرکت کرده بودیم و امروز یک میلیون خودروی برقی در کشور فعال بود، ناترازی بنزین به میزان قابل توجهی کاهش مییافت. در چنین شرایطی میتوانستیم برق مورد نیاز این تعداد خودرو را با حدود ۲۰ مگاوات تأمین کنیم.
وی تأکید کرد: حرکت به سمت استفاده گستردهتر از برق میتواند بسیاری از نیازهای انرژی کشور را پاسخ دهد؛ برق هم در حوزه گرمایش و سرمایش و هم در بخش حملونقل قابلیت جایگزینی دارد.
وزیر نیرو با بیان اینکه برای عبور از تابستان امسال ۱۴ مگاپروژه تعریف شده است، گفت: در فصول پاییز، زمستان و بهار با کمبود برق مواجه نبودیم و امیدواریم با تکمیل این پروژهها و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، تابستان نیز بدون مشکل سپری شود.
وی افزود: لازم است همزمان با افزایش ظرفیت تولید برق، برنامههای جدی برای کاهش مصرف نیز اجرا شود تا تعادل میان تولید و مصرف برقرار بماند.
علیآبادی در پایان با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف اظهار کرد: سیاست ما جایگزینی محدودسازی مصرف به جای قطع برق است. بیش از ۷۰ درصد مشترکان در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، اما بخشی از مشترکان با مصرف بالا موجب ایجاد فشار بر شبکه میشوند. به همین دلیل با استفاده از کنتورهای هوشمند، برنامه محدودسازی مصرف مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما