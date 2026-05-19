به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست در گزارشی از افزایش بی‌اعتمادی میان جریان های تجزیه طلب کرد و آمریکا در خاورمیانه نوشت و هشدار داد که این شکاف می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی برای منطقه داشته باشد.

این رسانه صهیونیست افزود: (جریان های تجزیه طلب) کردها طی دهه‌های گذشته از نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن در عراق و سوریه بوده‌اند و در جنگ با داعش و رژیم صدام نقش کلیدی ایفا کرده‌اند، اما اکنون رهبران کرد احساس می‌کنند این شراکت در معرض تهدید قرار گرفته است.

جروزالم پست افزود: تنش‌ها بین گروه های کرد و واشنگتن پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شدت گرفت؛ او مدعی شد آمریکا سلاح‌هایی را برای گروه‌های کرد مخالف ایران ارسال کرده اما این تسلیحات به هدف مورد نظر نرسیده است. رهبران کرد این اتهام را رد کرده و آن را بخشی از پروژه‌ای سیاسی با محوریت ترکیه برای تضعیف جایگاه کردها می‌دانند.

این رسانه صهیونیست، ترکیه را عامل ایجاد شکاف بین جریان های تجزیه طلب کرد و کاخ سفید ارزیابی کرد و نوشت: در این میان، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه واشنگتن، به چهره‌ای جنجالی تبدیل شده است. بسیاری از کردها او را متهم می‌کنند که در هماهنگی با آنکارا، کردها را بازیگری بی‌ثبات‌کننده معرفی می‌کند.

جروزالم پست هشدار داد: ادامه این روند می‌تواند کردها را به سمت قدرت‌هایی مانند روسیه، ایران یا ترکیه سوق دهد؛ تغییری که به زیان آمریکا و اسرائیل خواهد بود.