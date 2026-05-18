به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر سلیمانی اظهار کرد: ساعت ۱۰:۳۳ امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، خبری مبنی بر تصادف دو دستگاه تریلی با سه حادثهدیده در اتوبان قم به گرمسار ۲۰ کیلومتر مانده به چرمشهر توسط عوامل اورژانس و از طریق بیسیم به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان اعلام شد.
وی با اشاره به وجود یک مصدوم در این حادثه افزود: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات گرمسار به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، نسبت به ایمنسازی و تثبیت محل حادثه اقدام کرده و در روند امدادرسانی با نیروهای اورژانس همکاری کردند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان قم ادامه داد: مصدوم این حادثه توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد و عملیات امدادرسانی در ساعت ۱۱:۰۴ به پایان رسید.
قم- معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان قم از امدادرسانی به حادثه تصادف دو دستگاه تریلی در محور قم به گرمسار خبر داد.
