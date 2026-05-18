واکنش آنکارا به اقدام تل آویو علیه ناوگان الصمود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت امور خارجه ترکیه با محکوم کردن حمله نیروهای اسرائیلی علیه «ناوگان جهانی الصمود» در آب‌های بین‌المللی، این اقدام را نمونه‌ای جدید از دزدی دریایی توصیف کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد که ناوگان مذکور شامل شهروندانی از حدود ۴۰ کشور جهان است.

وزارت خارجه ترکیه همچنین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید فوراً به حمله خود پایان دهد و تمامی شرکت‌ کنندگان بازداشت‌ شده در این ناوگان را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی آزاد کند.

در ادامه این بیانیه آمده است که جامعه جهانی باید بدون تأخیر، موضعی مشترک و قاطع در برابر نقض قوانین بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.

گفتنی است نیروی دریایی رژیم صهیونیستی سابقه طولانی در تقابل نظامی با ناوگان‌های مردمی شکست محاصره غزه دارد که خونین‌ترین و شاخص‌ترین آن‌ها، حمله سال ۲۰۱۰ به ناوگروه آزادی و کشتی ترکیه‌ای «ماوی مرمره» بود و به کشته شدن ۱۰ فعال حقوق بشر و تیرگی شدید روابط دیپلماتیک تل‌آویو و آنکارا منجر شد.