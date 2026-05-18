  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

انهدام سکوی «گنبد آهنین» رژیم صهیونیستی با پهپاد انفجاری حزب‌الله

انهدام سکوی «گنبد آهنین» رژیم صهیونیستی با پهپاد انفجاری حزب‌الله

حزب‌الله اعلام کرد که علاوه بر موشکباران مرکز تجمع خودروها و نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، یکی از سکوهای سامانه گنبد آهنین را با پهپاد هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ حزب‌الله لبنان اعلام کرد که صبح امروز یکی از سکوهای سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی و همچنین مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در جنوب لبنان هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است.

در بیانیه شماره یک امروز حزب الله آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۳۰ صبح دوشنبه یکی از سکوهای سامانه گنبدآهنین ارتش رژیم صهیونیستی را در پادگان «غابات الجلیل» با پهپاد انفجاری هدف قرار داده است.

حزب الله در بیانیه شماره دو هم اعلام کرد: مجاهدان مقاومت اسلامی مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها را در شهرک رشاف موشکباران کردند.

کد مطلب 6833824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها