به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی،‌ حزب‌الله لبنان اعلام کرد که صبح امروز یکی از سکوهای سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی و همچنین مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در جنوب لبنان هدف حملات پهپادی و موشکی قرار داده است.

در بیانیه شماره یک امروز حزب الله آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۰:۳۰ صبح دوشنبه یکی از سکوهای سامانه گنبدآهنین ارتش رژیم صهیونیستی را در پادگان «غابات الجلیل» با پهپاد انفجاری هدف قرار داده است.

حزب الله در بیانیه شماره دو هم اعلام کرد: مجاهدان مقاومت اسلامی مرکز تجمع نظامیان صهیونیست و خودروهای آنها را در شهرک رشاف موشکباران کردند.