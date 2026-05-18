فرماندار دشتی: امنیت و آسایش امروز کشور مرهون خون پاک شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با خانواده شهید ابراهیم زارعی در روستای درازی ضمن عیادت از مادر این شهید والامقام، از صبر و استقامت مادران شهدا تقدیر کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به خانوادههای معظم شهدا افزود: رسیدگی به مسائل و رفع نیازهای خانوادههای شهدا باید در اولویت قرار گیرد.
فرماندار دشتی ادامه داد: حضور مستمر و پیگیری مشکلات خانوادههای معظم شهدا از وظایف اصلی مدیران است و این موضوع با جدیت دنبال و پیگیری میشود.
وی همچنین بر تلاش جهت ادامه راه شهدا و پاسداشت آرمانهای والای آنان بعنوان یک تکلیف همگانی تأکید کرد.
نظر شما