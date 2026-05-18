نبرد سهمیه آسیایی در شرایط جنگی/ البرز میزبان مرحله نهایی لیگ بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معزی، سرپرست دبیری فدراسیون بسکتبال، عصر امروز، در حاشیه مسابقات انتخابی باشگاهی غرب آسیا با حضور چهار تیم استقلال، پالایش نفت آبادان، شهرداری گرگان و نفت زاگرس جنوبی جهرم، که به میزبانی استان البرز در سالن نشاط در مجموعه ورزشی انقلاب کرج در حال بازی است، با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور از برگزاری مسابقات کشوری در شرایط حساس کنونی خبر داد و گفت: تعبیر فدراسیون از برگزاری این مسابقات در شرایط جنگی است.

وی افزود: با توجه به پایان یافتن لیگ به دلیل شرایط جنگی، سازمان لیگ ناگزیر بود برای معرفی سهمیه آسیاییِ غرب آسیا، از میان چهار تیم برتر لیگ، نمایندگان را انتخاب کند. گرچه ابتدا مقرر شده بود این مسابقات در آمل برگزار شود، اما به دلیل محدودیت‌های اسکان تیم‌ها و برخی هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده برای فدراسیون، تصمیم بر تغییر مکان گرفت.

جعفریان خاطرنشان کرد: از آنجا که سه تیم از تهران و یک تیم از شهرداری گرگان در رقابت‌ها حضور داشتند و این تیم‌های تهرانی قراردادهای سالیانه با هتل‌های تهران دارند، اسکان در پایتخت تسهیل می‌شد اما در نهایت و با تشکر از مسئولان استان البرز از جمله استاندار، رئیس اداره کل تربیت بدنی، شورای تأمین و به ویژه سعیدخان صالح‌نیا، مجوز برگزاری مسابقات در استان البرز صادر شد.

مسئول اجرایی سازمان لیگ بسکتبال در پاسخ به سوال‌ خبرنگار مهر درباره برنامه تقویت تیم بسکتبال استان البرز اظهار داشت: پس از حضور آقای صالحان در استان البرز و با توجه به علاقمندان و حامیان زیاد بسکتبال در این استان، نخستین بار است که استان البرز صاحب یک تیم لیگ برتری شده و مسابقات خوبی را برگزار کرده است. با این حال، محدودیت زمانی و حضور تیم ملی در پنجره جام جهانی در تاریخ هشتم تیرماه، اجازه افزودن تیم البرز به چرخه مسابقات را نداد، چراکه این کار نیازمند برگزاری ۱۳ تا ۱۴ بازی اضافی بود و فرصت کافی برای آماده‌سازی تیم ملی وجود نداشت.

در پایان، دبیرکل فدراسیون بسکتبال نیز با قدردانی از همکاری‌های صورت‌گرفته، بر تلاش برای توسعه بسکتبال استان البرز در آینده تأکید کرد.