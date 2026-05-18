تشریح برنامه های سوم خرداد در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، زریر فرضی زاده عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، اظهار کرد: این روز نماد مقاومت، ایثار و سربلندی ملت ایران است و پیروزیهای امروز کشور مرهون مقاومت و پشتیبانی مردم در دوران دفاع مقدس است.
وی با اشاره به اهمیت مقاومت در کسب پیروزیها، افزود: خرمشهر نماد مقاومت و ایستادگی است که همانطور که یکی از سران کشورهای غربی در جنگ جهانی دوم گفته بود، پیروزی ن با مذاکره ، بلکه با مقاومت به دست می آید.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد افزود: نسل جوان باید با مطالعه و شناخت دوران دفاع مقدس، از ایثار و مقاومت رزمندگان الهام بگیرند و این روحیه را در مسیر آینده خود حفظ کنند که رسانهها نقش مهمی در ثبت و بازنمایی خاطرات پیشکسوتان دفاع مقدس دارند و باید این تجربیات برای نسلهای بعدی منتشر شود.
وی همچنین به برنامههای استان کهگیلویه و بویراحمد برای گرامیداشت سوم خرداد اشاره کرد و گفت: در این روز مراسمهای مختلفی از جمله برپایی ایستگاههای سلامت، نمایشگاه آثار هنری، تولید نماهنگ و سرودهای انقلابی، حضور راویان رزمندگان و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی در سراسر استان برگزار می شود.
معاون سپاه فتح استان با تأکید بر نقش مردم در موفقیت رزمندگان، افزود: در آزادسازی خرمشهر، مردم در کنار نیروهای مسلح قرار گرفتند و با بسیج مردمی خود، نقش مؤثری در پیروزی داشتند. امروز نیز همان مردم، در میدانهای مختلف همچنان پشتیبان کشور هستند.
وی با بیان اینکه جنگ برای ایران نعمت بود زیرا باعث شکلگیری و تقویت نیروهای مسلح شد، اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل شده که حفظ استقلال و ادامه مسیر مقاومت، رمز استمرار اقتدار کشور است.
