به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا مهرعلیان سه‌شنبه شب در پنجاه‌وهشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، با تأکید بر نقش بازدارنده حضور میدانی مردم اظهار کرد: این حضور مستمر در شرایط سخت جوی ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده توکل و ایستادگی ملت ایران است.

وی با برشمردن مناسبت‌های ملی و مذهبی پیش‌رو از جمله سالروز آزادسازی خرمشهر، دهه ولایت و سایر مناسبت‌های خردادماه، خواستار استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های شهرستان در برنامه‌های شبانه شد.

فرمانده سپاه شهرستان البرز در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیوند نسلی تصریح کرد: باید از ظرفیت روایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس برای انتقال تجارب ارزشمند ایستادگی و مقاومت به نسل جوان بهره بگیریم. این روایت‌ها می‌تواند چراغ راه آینده‌سازان کشور باشد.

