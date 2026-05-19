۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

روایتگری پیشکسوتان، تجربه ایستادگی را به نسل جوان منتقل می‌کند

الوند- فرمانده سپاه البرز ایستادگی مردم در شرایط سخت جوی را نشانه توکل ملت خواند و بر ضرورت بهره‌گیری از روایتگری پیشکسوتان برای انتقال تجارب دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا مهرعلیان سه‌شنبه شب در پنجاه‌وهشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، با تأکید بر نقش بازدارنده حضور میدانی مردم اظهار کرد: این حضور مستمر در شرایط سخت جوی ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده توکل و ایستادگی ملت ایران است.

وی با برشمردن مناسبت‌های ملی و مذهبی پیش‌رو از جمله سالروز آزادسازی خرمشهر، دهه ولایت و سایر مناسبت‌های خردادماه، خواستار استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های شهرستان در برنامه‌های شبانه شد.

فرمانده سپاه شهرستان البرز در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیوند نسلی تصریح کرد: باید از ظرفیت روایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس برای انتقال تجارب ارزشمند ایستادگی و مقاومت به نسل جوان بهره بگیریم. این روایت‌ها می‌تواند چراغ راه آینده‌سازان کشور باشد.

