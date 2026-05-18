۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

تجهیز مراکز درمانی هلال احمر در سمنان با اعتبارات ویژه

سمنان- فرماندار سمنان از اختصاص اعتبارات مناسب برای تجهیز مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر این شهرستان خبر داد و گفت: این امر گامی ارزشمند برای افزایش دسترسی شهروندان به خدمات درمانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان در فرمانداری سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات درمانی و امدادی اظهار داشت: راه‌اندازی و توسعه مرکز درمانی هلال‌احمر در سمنان اقدامی ارزشمند و ماندگار برای مردم شهرستان است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی ایفا کند.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی هلال‌احمر استان و شهرستان در جریان جنگ رمضان و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان بیان کرد: نیروهای هلال‌احمر با حضور فعال، خدمات امدادی، حمایتی و التیام‌بخشی به هموطنان آسیب‌دیده در شهرستان، استان و به‌ویژه در پایتخت، نقش مؤثر و ارزشمندی ایفا کردند که این اقدامات مایه افتخار است.

فرماندار سمنان خدمات ارائه‌شده در بخش‌هایی همچون توانبخشی، دیالیز و سایر خدمات درمانی، ظرفیت مهمی برای مرکز استان محسوب می‌شود و لازم است این مجموعه بیش از گذشته مورد حمایت و تقویت قرار گیرد.

صمیمیان با اشاره به ضرورت آمادگی در شرایط بحرانی و حوادث احتمالی بیان کرد: مرکز استان به‌دلیل شرایط ویژه و حساسیت‌های موجود، نیازمند تقویت زیرساخت‌های امدادی، درمانی و پدافند غیرعامل است و باید برای مقابله با بحران‌ها از پیش برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

وی با اشاره به برخی حوادث صنعتی و ضرورت آمادگی تیم‌های امدادی گفت: در حوادث مختلف از جمله حوادث صنعتی و آتش‌سوزی‌ها، آمادگی نیروهای امدادی و تجهیزات تخصصی اهمیت بالایی دارد و خوشبختانه هلال‌احمر استان در این حوزه اقدامات مناسبی انجام داده است.

فرماندار سمنان از جذب اعتبارات برای توسعه بخش‌های درمانی و امدادی خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبارات مناسبی برای تکمیل پروژه‌ها و تجهیز مجموعه‌های درمانی هلال‌احمر اختصاص یافته و روند تکمیل این پروژه‌ها با جدیت در حال پیگیری است.

صمیمیان در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران و بخش خصوصی برای تقویت زیرساخت‌های امدادی تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌توان از مشارکت واحدهای صنعتی و خیران در تجهیز پایگاه‌ها و مراکز امدادی استفاده کرد تا بخشی از نیازهای این حوزه تأمین شود.

