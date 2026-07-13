به گزارش خبرنگار مهر، امیر عمیدی صبح دوشنبه در دیدار با حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان در محل دفتر خود، به نقش تعیین‌کننده نیروهای امدادی در کاهش خسارات ناشی از حوادث جاده‌ای اشاره کرد و افزود: جمعیت هلال‌احمر با استقرار ۲۴ ساعته، پوشش امدادی گسترده و حضور به‌موقع در صحنه حوادث، نقش مؤثری در حفظ جان هم‌وطنان و مدیریت بحران‌های جاده‌ای ایفا می‌کند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی امدادگران، نجاتگران و داوطلبان هلال‌احمر استان افزود: حضور مستمر و فداکارانه نیروهای این جمعیت در کنار راهداران، به‌ویژه در ایام پرتردد و مأموریت‌های ویژه، موجب افزایش ضریب ایمنی محورهای مواصلاتی و تسریع در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه خدمات راهداران و نیروهای هلال‌احمر مکمل یکدیگر است، تصریح کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی، نقش مهمی در کاهش سوانح، مدیریت مؤثر حوادث و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و کاربران جاده‌ای دارد.

عمیدی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه، اجرای برنامه‌های مشترک و تقویت هماهنگی‌های عملیاتی، زمینه ارتقای امنیت جاده‌ها و افزایش آمادگی در مواجهه با بحران‌ها را فراهم می‌کند.

وی بر استمرار تعامل و گسترش همکاری‌های راه و شهرسازی با جمعیت هلال‌احمر استان سمنان تأکید کرد و بیان داشت: تقویت این همکاری‌ها، گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات‌رسانی، افزایش ایمنی سفرها و کاهش خسارات ناشی از حوادث جاده‌ای خواهد بود.